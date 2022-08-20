🥊Усик – фаворит в бою с Джошуа! Украинец не отдаст свои титулы?

В Джидде состоится повторный боксерский поединок между Александром Усиком и Энтони Джошуа.

Украинец еще ни разу не проигрывал на профессиональном ринге: шестнадцать побед в первом тяжелом весе, три – после перехода в абсолютную категорию. «Лига Ставок» считает Усика фаворитом и сейчас. Коэффициент на победу действующего чемпиона мира по версиям WBA Super, WBO, IBF и IBO – 1,47.

Джошуа не безнадежный андердог. Поставить на то, что британец возьмет реванш в новом споре за пояса, можно с коэффициентом 2,70.

Бой должен стать по-настоящему интригующим, но самое интересное не это! Не забывайте, что вы можете выиграть джекпот – до 450 миллионов рублей от «Лиги Ставок»!