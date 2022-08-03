💥 Календарь боев в боксе и MMA на август

В августе фанатов единоборств ждет много громких и интересных турниров, и чтобы в них не потеряться, Sports.ru публикует обновляемое расписание.

• 5 августа. «Бойцовский клуб РЕН ТВ», Вячеслав Дацик – Джефф Монсон по правилам MMA.

• 5 августа. PFL 7: 2022 Playoffs. Энтони Петтис – Стивен Рэй, полуфиналы в легком и полутяжёлых весах.

• 7 августа. UFC on ESPN 40, Тиаго Сантос – Джамал Хилл.

• 12 августа. Bellator 284, Нейман Грейси – Ямагучи Фалькао, Валентин Молдавский – Стив Моури.

• 13 августа. Теофимо Лопес – Педро Кампа.

• 13 августа. ACA 142, Устармагомед Гаджидаудов – Азамат Амагов.

• 14 августа. UFC Vegas, Марлон Вера – Доминик Круз.

• 20 августа. Энтони Джошуа – Александр Усик 2.

• 21 августа. UFC 278, Камару Усман – Леон Эдвардс, Жозе Альдо – Мераб Двалишвили, Пауло Коста – Люк Рокхолд.

• 26 августа. ONE 161, Деметриус Джонсон – Адриано Мораес.

• 27 августа. ACA 143. Магомедрасул Гасанов – Артем Фролов, Салимгерей Расулов – Алихан Вахаев.