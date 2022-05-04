Кард RCC 11 Штырков — Колобегов: где смотреть, во сколько, кто дерется 6 мая, весь список бойцов

6 мая 2022 года будет проведен турнир по смешанным единоборствам RCC 11, который состоится в Екатеринбурге, Россия. В главном событии пройдет бой в тяжелом весе между Иваном Штырковым и Михаилом Колобеговым.
Кард RCC 11:
- Иван Штырков vs Михаил Колобегов
- Арсений Смирнов vs Ясубей Эномото
- Михаил Рагозин vs Михаил Аллахвердян
- Кирилл Корнилов vs Луис Энрике
- Тимур Нагибин vs Джон Макапа Тейшейра
- Ильяс Хамзин vs Виктор Фигейредо
- Борис Медведев vs Эдналдо Хуниор Маркес
- Александр Грозин vs Андрей Аугусто
- Сергей Билостенный vs Фернандо Родригес мл.
- Артур Караваев vs Эдуардо Руфиньо
- Александр Васильев vs Владимир Лубко
- Николай Коваленко vs Дастан Элдиярбек Уулу
- Артем Белах vs Никита Балтабаев
Где смотреть RCC 11, во сколько начало прямой трансляции
- время начала турнира в 17:00 по Мск
- на официальном YouTube канале RCC: MMA&Boxing
- записи боев появятся там же и, конечно, в социальных сетях промоушена