Кард RCC 11 Штырков — Колобегов: где смотреть, во сколько, кто дерется 6 мая, весь список бойцов

Теги Ясуби Эномото Иван Штырков RCC Бокс/MMA/UFC

6 мая 2022 года будет проведен турнир по смешанным единоборствам RCC 11, который состоится в Екатеринбурге, Россия. В главном событии пройдет бой в тяжелом весе между Иваном Штырковым и Михаилом Колобеговым.

Кард RCC 11:

  • Иван Штырков vs Михаил Колобегов
  • Арсений Смирнов vs Ясубей Эномото
  • Михаил Рагозин vs Михаил Аллахвердян
  • Кирилл Корнилов vs Луис Энрике
  • Тимур Нагибин vs Джон Макапа Тейшейра
  • Ильяс Хамзин vs Виктор Фигейредо
  • Борис Медведев vs Эдналдо Хуниор Маркес
  • Александр Грозин vs Андрей Аугусто
  • Сергей Билостенный vs Фернандо Родригес мл.
  • Артур Караваев vs Эдуардо Руфиньо
  • Александр Васильев vs Владимир Лубко
  • Николай Коваленко vs Дастан Элдиярбек Уулу
  • Артем Белах vs Никита Балтабаев

Где смотреть RCC 11, во сколько начало прямой трансляции

  • время начала турнира в 17:00 по Мск
  • на официальном YouTube канале RCC: MMA&Boxing
  • записи боев появятся там же и, конечно, в социальных сетях промоушена

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