Кард RCC 11 Штырков — Колобегов: где смотреть, во сколько, кто дерется 6 мая, весь список бойцов

6 мая 2022 года будет проведен турнир по смешанным единоборствам RCC 11, который состоится в Екатеринбурге, Россия. В главном событии пройдет бой в тяжелом весе между Иваном Штырковым и Михаилом Колобеговым.

Кард RCC 11:

Иван Штырков vs Михаил Колобегов

Арсений Смирнов vs Ясубей Эномото

Михаил Рагозин vs Михаил Аллахвердян

Кирилл Корнилов vs Луис Энрике

Тимур Нагибин vs Джон Макапа Тейшейра

Ильяс Хамзин vs Виктор Фигейредо

Борис Медведев vs Эдналдо Хуниор Маркес

Александр Грозин vs Андрей Аугусто

Сергей Билостенный vs Фернандо Родригес мл.

Артур Караваев vs Эдуардо Руфиньо

Александр Васильев vs Владимир Лубко

Николай Коваленко vs Дастан Элдиярбек Уулу

Артем Белах vs Никита Балтабаев

Где смотреть RCC 11, во сколько начало прямой трансляции