Winline стал официальным партнером UFC. Все бои можно бесплатно смотреть на сайте и в приложении букмекера

Время новостей для всех поклонников ММА – компания Winline стала официальным партнером UFC, главного мирового промоушена среди единоборств. Теперь бои UFC – в полном объеме и абсолютно бесплатно – можно будет смотреть на сайте и в приложении Winline.

К слову, уже на этих выходных – в ночь с субботы на воскресенье – всех любителей единоборств ждет номерной турнир UFC 273, гвоздем которого станет противостояние нашего бойца с американцем Алджамейном Стерлингом.

Многолетнее соглашение предусматривает кучу эксклюзивных фишек, которые будут доступны пользователям Winline – в том числе, подробная live-статистика всех боев, которой пока что нет даже у самих UFC. Так что смотреть и ставить на турнир будет еще удобнее.

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