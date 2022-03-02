Оскар Де Ла Хойя про братьев Кличко, Ломаченко и Усика: «Они готовы рискнуть жизнью ради своей страны»

Легендарный боксер поддержал украинских боксеров братьев Кличко, и .

«Очень храбрые и отважные мужчины, которые будут сражаться за свою страну. Они боксеры и буквально доказывают это на ринге, и за его пределами.

Будьте осторожны, нас ждут тяжелые времена. Украина переживает очень сложный и тяжелый период. Грустно, что такое произошло, но эта ситуация показывает их характер, демонстрирует ментальность и сердца бойцов.

Они готовы рискнуть жизнью своей страны, семьи, друзей и незнакомцев. Это очень храбро, и они показывают, что собой представляют бойцы. Они представляют бокс — спорт, в которым мы сражаемся друг за друга, что бы там ни было.

Это похвально, но им надо быть осторожными», – сказал Де Ла Хойя.

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