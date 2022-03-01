Бывший чемпион мира в легком весе обратился к украинским боксерам Владимиру и Виталию Кличко, а также Василию Ломаченко и .

«Одно дело — драться за свою страну; другое дело – ее защищать!

Салют этим прекрасным, большим чемпионам за храбрость и силу, которые у них есть для своих соотечественников и семей!

Мир бокса молится вместе с вами», – написал Лопес в твиттере.

С 24 февраля Россия проводит спецоперацию на Украине. По требованию Роскомнадзора СМИ транслируют официальную формулировку РФ.

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