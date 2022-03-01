Теофимо Лопес – братьям Кличко, Усику и Ломаченко: «Одно дело – драться за свою страну, другое дело – ее защищать!»

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Бывший чемпион мира в легком весе Теофимо Лопес обратился к украинским боксерам Владимиру и Виталию Кличко, а также Василию Ломаченко и Александру Усику.

«Одно дело — драться за свою страну; другое дело – ее защищать!

Салют этим прекрасным, большим чемпионам за храбрость и силу, которые у них есть для своих соотечественников и семей!

Мир бокса молится вместе с вами», – написал Лопес в твиттере.

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