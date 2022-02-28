Василий Ломаченко вступил в ряды территориальной обороны Украины

Глава Белгорода-Днестровского Виталий Граждан представил экс-чемпиона мира в трех дивизионах Василия Ломаченко в качестве бойца территориальной обороны.
«Белгород-Днестровский батальон территориальной обороны сформирован и вооружен. Наши бойцы будут охранять порядок в родном городе и не допустят диверсантов и мародеров.
Вместе с нами в теробороне Василий Ломаченко. Аккерманцы, будьте спокойны, в нашем городе все будет хорошо», – написал Граждан.
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