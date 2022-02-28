Василий Ломаченко вступил в ряды территориальной обороны Украины

Глава Белгорода-Днестровского Виталий Граждан представил экс-чемпиона мира в трех дивизионах Василия Ломаченко в качестве бойца территориальной обороны.

«Белгород-Днестровский батальон территориальной обороны сформирован и вооружен. Наши бойцы будут охранять порядок в родном городе и не допустят диверсантов и мародеров.

Вместе с нами в теробороне . Аккерманцы, будьте спокойны, в нашем городе все будет хорошо», – написал Граждан.

С 24 февраля Россия проводит спецоперацию на Украине. По требованию Роскомнадзора СМИ транслируют официальную формулировку РФ.

Александр Поветкин: «Я за президента и его решение – встать на защиту простых людей, дать отпор нацизму»

Леннокс Льюис: «Посылаю молитвы моим братьям и сестрам в Украине»