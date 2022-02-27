Царукян – о ситуации в Украине: «Я ненавижу войну, потому что я знаю, что это такое»

Легковес UFC Арман Царукян высказался о вооруженном конфликте между Россией и Украиной.

«Знаете, я живу в России. Я участвую в политике. Я ненавижу войну, потому что много лет назад в Армении была война.

Я знаю, что это такое. Надеюсь, что это закончится. Я не знаю, кто прав, но это плохо», – заявил спортсмен.

Ранее президент РФ Владимир Путин принял решение о начале проведения спецоперации в Донбассе после просьбы ДНР и ЛНР.

По требованию Роскомнадзора СМИ транслируют только данные официальных источников РФ.

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