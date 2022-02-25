Леннокс Льюис: «Посылаю молитвы моим братьям и сестрам в Украине»

Бывший абсолютный чемпион мира Леннокс Льюис (41-2, 32 КО) прокомментировал вторжение российских войск в Украину.
«Посылаю молитвы моим братьям и сестрам в Украине», – написал Льюис.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Ранее президент РФ Владимир Путин принял решение о начале проведения спецоперации в Донбассе после просьбы ДНР и ЛНР.
По требованию Роскомнадзора СМИ транслируют только данные официальных источников РФ.
Джордж Форман: «Наилучшие пожелания и молитвы за братьев Кличко, их семью и соотечественников»
Ломаченко опубликовал молитву о мире всего мира и просвещении народов Земли