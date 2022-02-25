Леннокс Льюис: «Посылаю молитвы моим братьям и сестрам в Украине»

Бывший абсолютный чемпион мира (41-2, 32 КО) прокомментировал вторжение российских войск в Украину.

«Посылаю молитвы моим братьям и сестрам в Украине», – написал Льюис.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Lennox Lewis, CBE, CM (@mrlennoxlewis)

Ранее президент РФ Владимир Путин принял решение о начале проведения спецоперации в Донбассе после просьбы ДНР и ЛНР.

По требованию Роскомнадзора СМИ транслируют только данные официальных источников РФ.

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