Леннокс Льюис: «Посылаю молитвы моим братьям и сестрам в Украине»

Теги Леннокс Льюис тяжелый вес бокс Бокс/MMA/UFC

Бывший абсолютный чемпион мира Леннокс Льюис (41-2, 32 КО) прокомментировал вторжение российских войск в Украину.

«Посылаю молитвы моим братьям и сестрам в Украине», – написал Льюис.

 
 
 
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Публикация от Lennox Lewis, CBE, CM (@mrlennoxlewis)

Ранее президент РФ Владимир Путин принял решение о начале проведения спецоперации в Донбассе после просьбы ДНР и ЛНР.

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