Чем живет спорт кроме финала Евро? Конор пообещал «убить» Порье на выходных, Олимпиада-2020 без зрителей (почти), «Финикс» летит к первому титулу в НБА

Уже чувствуете кульминацию Евро-2020? Футбола все меньше, а остального спорта – больше. Ловите дайджест главный событий четверга:

1. 🏒 У Никиты Кучерова есть такая традиция: зажигать не только на льду, но и вне его – если выиграл Кубок Стэнли. Лучший бомбардир плей-офф пришел полуголый на пресс-конференцию и устроил праздник: вел себя абсолютно непринужденно, пил пиво во время вопросов, наезжал на НХЛ за то, что у Василевского до сих пор нет «Везины», взбесил болельщиков «Монреаля» и «Вегаса». Ждать третьего чемпионства «Тампы» стоит хотя бы ради таких моментов.

КХЛ представила календарь команд на первый тур. Как и анонсировалось, чемпионат стартует 1 сентября матчем «Авангард» – ЦСКА. В олимпийском сезоне будет пауза и на Матч звезд, который пройдет в Челябинске. Лимит на легионеров не изменится, а лига не будет обязывать игроков прививаться.

«Русская ракета» Павел Буре возвращается в хоккей в новом статусе: его назначили специальным представителем ФХР по международным делам. Он будет защищать интересы федерации во всех зарубежных инстанциях. Все идет к тому, что именно Буре будет представлять Россию в совете ИИХФ вместо ушедшего в марте Третьяка.

2. 🏀 42 очка от Янниса не спасли «Милуоки» от поражения во втором матче финала («Финикс» с неподражаемым Девином Букером ведет 2-0).

УНИКС готовится к Евролиге: в клуб пришли игроки сборной Андрей Воронцевич и Артем Комолов.

Джеймс Харден и его приятель Lil Baby попались с марихуаной в Париже. В тот же день автор книги о Кевине Дюрэнте рассказал о пристрастии к наркотику еще одной звезды НБА.

Тимофей Мозгов подвел итоги отбора на Олимпиаду: «Необходим лимит на легионеров. Русские ребята должны получать игровое время».

3. 🎾 В женском финале «Уимблдона» не будет дебютантки: Арина Соболенко проиграла Каролине Плишковой полуфинал, в котором было 32 эйса. За титул чешка сыграет с первой ракеткой мира Эшли Барти, обыгравшей чемпионку-2018 Анжелик Кербер.

Проигравший в четвертьфинале Роджер Федерер пока не решил, что будет делать дальше – поедет ли, в частности, на Олимпиаду. А Рафаэль Надаль решил, что вернется в тур в начале августа на турнире в Вашингтоне.

Наоми Осака в колонке для журнала Time рассказала, как ей не верили, когда она говорила о психологических проблемах, и поблагодарила за поддержку спонсоров, Новака Джоковича, Мишель Обаму и Меган Маркл.

4. 🏎️ У Мазепина – худший рейтинг в игре F1 2021, Хэмилтона оценили наравне с Ферстаппеном, Гасли – выше Феттеля, Алонсо и Леклера.

Хэмилтон жалуется на то, что «Ред Булл» скакнул далеко вперед в борьбе за титул, но помочь «Мерседесу» должно «интересное» обновление на Гран-при Великобритании.

5. 🥊 Конор максимально жестко настроен на третий бой против Порье. Макгрегор заявил, что пойдет в октагон убивать, а во втором поединке ему было жалко Дастина.

А вообще на UFC 264 в Лас-Вегасе будут очень звездные гости: на ивент заедет даже Дональд Трамп.

Президент Международной ассоциации бокса (AIBA) Умар Кремлев назвал Моргенштерна женщиной с низкой социальной ответственностью и блогером, который показывает бесовщину.

6. ❌ Власти Японии ввели режим чрезвычайной ситуации в Токио. Во время Олимпиады-2020 соревнования в столичном регионе пройдут без зрителей.

7. ⚽ Сборная России по пляжному футболу узнала соперников по группе на чемпионате мира-2021. Наши парни сыграют с Парагваем, Японией и США.

8. 🎯Союз биатлонистов России разработал антидопинговый логотип «Я/Мы за чистый биатлон». Использовать его будут на внутренних стартах в новом сезоне.

9. ⛸Илья Авербух ответил критикам Загитовой и Медведевой: «Эти люди видят в любимом фигуристе игрушку, которая их развлекает, удовлетворяет их эго».

10. 🚴‍♂️ Немец Нильс Политт выиграл 12-й этап веломногодневки «Тур де Франс». Желтая майка лидера осталась у словенца Тадея Погачара.