Olimpbet – новый спонсор промоушена Hardcore Fighting Championship

Букмекерская контора Olimpbet подписала долгосрочный договор о сотрудничестве с Hardcore Fighting Championship – молодым и активно развивающимся бойцовским промоушеном.

В 2020 году Hardcore Fighting Championship организовал профессиональную лигу кулачных боев. Поединки в дебютном сезоне транслировались в YouTube и собирали миллионы просмотров. Hardcore стал феноменом не только в спортивном сегменте, но и во всем русскоязычном развлекательном YouTube. В марте 2021 года стартовал второй сезон кулачного турнира.

Hardcore не стоит на месте и запускает новый проект – ММА-промоушен. Первый сезон гран-при HFC ММА стартует 1 июля. Организаторы собираются выстрелить зрелищным и динамичным событием, привлечь лучших бойцов и создать главное MMA-шоу в России и странах СНГ.

«Два промоушена хорошо, а три лучше. Мы активно занимаем территорию поп-ММА и кулачных боев, рассчитывая создать прочную связь букмекера Olimpbet с этим видом единоборств. Пока «старички»-промоушены становятся все менее поворотливыми, теряя фанатов, молодая гвардия, а вместе с ней и мы, покоряем новые горизонты. Уверен, что сотрудничество будет интересным и продуктивным. Верю в успех нашего общего дела», – прокомментировал подписание договора директор по развитию Olimpbet Константин Гусев.

«Hardcore Fighting Championship – международный YouTube проект номер один, в котором участвуют бойцы из России и всех стран СНГ. Мы никогда не стоим на месте, и для реализации новых проектов «Хардкор» выбрал топовых ребят из Olimpbet. Уверенно идем вперед с новым надежным партнером!» – заявил SEO промоушена Анатолий Сульянов.

Hardcore Fighting Championship – международный проект, в котором участвуют бойцы из России, Казахстана и других стран СНГ. На бои гран-при HFC ММА можно поставить в линии Olimpbet.

Напомним, что ранее Olimpbet уже стал спонсором промоушенов Top Dog и «Наше дело».