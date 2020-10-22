Хабиб: «Простой мальчишка из горного села стал самым обсуждаемым человеком на планете»

Чемпион UFC в легком весе поблагодарил русскоговорящих болельщиков за поддержку на протяжении всей карьеры в промоушене.

«Хочу отдельно сказать большое спасибо всем своим русскоговорящим болельщикам. В 2008 году, когда я начинал это, и когда в 2012 году меня подписали в UFC, очень многие в меня не верили, и очень многим это казалось невозможным.

Я простой парнишка из обычного горного села, из Дагестана, а вчера мне брат сказал – Google говорит, что ты самый обсуждаемый человек на планете, и я просто не мог в это поверить, потому что у меня даже в голове этого всего не было.

Я просто хотел стать чемпионом, но у меня даже в мыслях не было, что так все может на мои плечи обрушиться», – расскаазал Нурмагомедов.

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