🤼‍♂️ Хабиб – явный фаворит боя с Гейджи. Для вас – бонус 1000 рублей по промокоду

В эти выходные в UFC пройдет важнейший бой между Хабибом Нурмагомедовым и Джастином Гейджи.

Россиянин еще ни разу не проигрывал в смешанных единоборствах, и к новому поединку он подходит в статусе фаворита. БК Олимп предлагает поставить на Хабиба с коэффициентом 1,32.

Шансы Гейджи котируются ниже, но многие считают, что американец будет готов к тейкдаунам Нурмагомедова и станет крайне неудобным противником для чемпиона. У БК Олимп высокий коэффициент на победу Гейджи – 3,60.

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