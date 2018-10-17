Как парень без денег и дисциплины стал одним из лучших в UFC. В прямом эфире обсуждаем карьеру Конора. Подключайтесь в 19:00 по Москве!

Сегодня в 19:00 по Москве в инстаграм-аккаунте Sports.ru пройдет прямой эфир, посвященный Конору Макгрегору.

Руководитель отдела единоборств Алексей Сафонов поговорит с медиадиректором Sports.ru Александром Поливановым о последних событиях, связанных с ирландским бойцом, а также о его биографии в целом.

Во время трансляции можно будет выиграть книгу «Конор Макгрегор: Жизнь без правил» от издательства «Бомбора».

Для поклонников других видов спорта – сегодня последняя возможность купить биографию любимого спортсмена со скидкой до 30%. Переходите на сайт «Лабиринта», вводите промокод ИКОНЫСПОРТА и выбирайте книги о культовых спортсменах.

Ждем вас в прямом эфире!