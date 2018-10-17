Как парень без денег и дисциплины стал одним из лучших в UFC. В прямом эфире обсуждаем карьеру Конора. Подключайтесь в 19:00 по Москве!

Теги Sports.ru UFC MMA Конор Макгрегор натив Бокс/MMA/UFC

Сегодня в 19:00 по Москве в инстаграм-аккаунте Sports.ru пройдет прямой эфир, посвященный Конору Макгрегору.

Руководитель отдела единоборств Алексей Сафонов поговорит с медиадиректором Sports.ru Александром Поливановым о последних событиях, связанных с ирландским бойцом, а также о его биографии в целом. 

Во время трансляции можно будет выиграть книгу «Конор Макгрегор: Жизнь без правил» от издательства «Бомбора». 

Для поклонников других видов спорта – сегодня последняя возможность купить биографию любимого спортсмена со скидкой до 30%. Переходите на сайт «Лабиринта», вводите промокод ИКОНЫСПОРТА и выбирайте книги о культовых спортсменах. 

Ждем вас в прямом эфире!

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