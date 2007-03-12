Брэндан Шауб: Нурмагомедов, а не Фергюсон был бы фаворитом в бою с Макгрегором

Завершивший карьеру бойца смешанных единоборств Брендан Шауб поделился тем, что узнал о тренировках Хабиба Нурмагомедова в зале АКА и назвал его фаворитом в возможном бою с Конором Макгрегором.

«Если Хабиб пройдет Тони, то он будет фаворитом в бою с Конором. Но Макгрегор уже был бы фаворитом, если бы встречался в бою с Тони. Потому что Тони не против пропустить пару ударов. Поговорим про борьбу. Я разговаривал с Фрэнки [Эдгаром]. Он тренировался с Эдди Альваресом и Эдсоном Барбозой [накануне поединка Барбозы с Хабибом]. Так вот я спросил Фрэнки не были ли они удивлены тем, как легко Хабиб валил в партер Барбозу? Фрэнки сказал, что ни он, ни Альварес не могли повалить Барбозу на тренировках. Кевин Ли тоже смотрел этот бой и думал: «Да Барбозу с легкостью можно повалить в партер». Это не так. Это просто Хабиб настолько хорош, — сказал Шауб в разговоре с Люком Томасом на радио SiriusXM. — Я слышал, что Хабиб «дает прикурить» всем в зале АКА. Всем. Слышал, что он не проиграл ни раунда на тренировках ни по борьбе ни в стойке. Причем речь идет о всех крупных парнях из этого зала. Из чего он сделан? Понятия не имею. Покажи вес, выйди на бой и станешь суперзвездой».