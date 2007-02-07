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    Sports.ru
    baltika

    Sports.ru ищет редактора раздела Бокс/MMA

    Теги UFC MMA бокс

    Самый суровый раздел Sports.ru ищет младшего редактора.

    Это работа для вас, если:

    – вы знаете, в чем разница между поясами WBC и WBC Silver
    – умеете писать новости и интересные посты
    – хотите становиться лучше, как Мурат Гассиев от боя к бою
    – скорее сделаете себе гогоплату, чем подведете коллег

    Все про вас? Переходите к тестовому заданию. Оно несложное:

    1. Напишите новость про ММА (с указанием источника, источник – зарубежный).
    2. Напишите новость о боксе (с источником – то же самое).
    3. В 2-3 абзацах расскажите о любимом бойце. Чем он крут?
    4. Предложите 3-4 темы для будущих постов, которые взорвут раздел.

    Задание отсылайте на почту orlov@sports.ru.

    Что нужно будет делать, если я получу эту работу?

    1. Готовить новости.
    2. Писать тексты.
    3. Постепенно покорять мир. Не только мир единоборств.
    4. Работа – удаленная, оплата – достойная.

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