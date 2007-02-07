Sports.ru ищет редактора раздела Бокс/MMA

Самый суровый раздел Sports.ru ищет младшего редактора.



Это работа для вас, если:



– вы знаете, в чем разница между поясами WBC и WBC Silver

– умеете писать новости и интересные посты

– хотите становиться лучше, как Мурат Гассиев от боя к бою

– скорее сделаете себе гогоплату, чем подведете коллег



Все про вас? Переходите к тестовому заданию. Оно несложное:

1. Напишите новость про ММА (с указанием источника, источник – зарубежный).

2. Напишите новость о боксе (с источником – то же самое).

3. В 2-3 абзацах расскажите о любимом бойце. Чем он крут?

4. Предложите 3-4 темы для будущих постов, которые взорвут раздел.



Задание отсылайте на почту orlov@sports.ru.

Что нужно будет делать, если я получу эту работу?

1. Готовить новости.

2. Писать тексты.

3. Постепенно покорять мир. Не только мир единоборств.

4. Работа – удаленная, оплата – достойная.