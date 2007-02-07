Sports.ru ищет редактора раздела Бокс/MMA

Самый суровый раздел Sports.ru ищет младшего редактора.
Это работа для вас, если:
– вы знаете, в чем разница между поясами WBC и WBC Silver
– умеете писать новости и интересные посты
– хотите становиться лучше, как Мурат Гассиев от боя к бою
– скорее сделаете себе гогоплату, чем подведете коллег
Все про вас? Переходите к тестовому заданию. Оно несложное:
1. Напишите новость про ММА (с указанием источника, источник – зарубежный).
2. Напишите новость о боксе (с источником – то же самое).
3. В 2-3 абзацах расскажите о любимом бойце. Чем он крут?
4. Предложите 3-4 темы для будущих постов, которые взорвут раздел.
Задание отсылайте на почту orlov@sports.ru.
Что нужно будет делать, если я получу эту работу?
1. Готовить новости.
2. Писать тексты.
3. Постепенно покорять мир. Не только мир единоборств.
4. Работа – удаленная, оплата – достойная.
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