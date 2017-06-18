Рефери Тони Уикс: «Я не увидел удары ниже пояса и ошибся с остановкой боя Ковалев – Уорд»
Рефери Тони Уикс признал ошибочность своего решения остановить бой Сергея Ковалева и Андрэ Уорда, засчитав россиянину поражение техническим нокаутом.
«Я посмотрел повтор боя и должен признать свою ошибку – я не увидел эти удары ниже пояса. Я остановил бой, потому что Ковалев не защищал себя. Если бы я увидел, что эти удары пришлись низко, то не стал бы останавливать бой. Это моя ошибка», – написал Уикс в своем твиттере.
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