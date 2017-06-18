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    Рефери Тони Уикс: «Я не увидел удары ниже пояса и ошибся с остановкой боя Ковалев – Уорд»

    Теги Сергей Ковалев Андрэ Уорд Тони Уикс

    Рефери Тони Уикс признал ошибочность своего решения остановить бой Сергея Ковалева и Андрэ Уорда, засчитав россиянину поражение техническим нокаутом.

    «Я посмотрел повтор боя и должен признать свою ошибку – я не увидел эти удары ниже пояса. Я остановил бой, потому что Ковалев не защищал себя. Если бы я увидел, что эти удары пришлись низко, то не стал бы останавливать бой. Это моя ошибка», – написал Уикс в своем твиттере.

    Опрос

    Уорд справедливо победил Ковалева?

    12011 голосов 61
    • Да, все по делу
      43%
    • Нет, он победил после запрещенных ударов
      57%

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