Рефери Тони Уикс признал ошибочность своего решения остановить бой Сергея Ковалева и Андрэ Уорда, засчитав россиянину поражение техническим нокаутом.

«Я посмотрел повтор боя и должен признать свою ошибку – я не увидел эти удары ниже пояса. Я остановил бой, потому что Ковалев не защищал себя. Если бы я увидел, что эти удары пришлись низко, то не стал бы останавливать бой. Это моя ошибка», – написал Уикс в своем твиттере.