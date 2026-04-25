«Не так много видов спорта, где ты можешь выйти на высокий уровень, не занимаясь с детства. Бобслей – как раз такой». Журова о переходе синхронистки Гурбанбердиевой

Журова: детско-юношеский спорт для бобслея – история почти невозможная.

Депутат Госдумы, олимпийская чемпионка по конькобежному спорту Светлана Журова назвала детской-юношеский спорт «почти невозможной историей» для бобслея.

Ранее трехкратная чемпионка мира по синхронному плаванию Майя Гурбанбердиева объявила о переходе в бобслей . Спортсменке 27 лет.

«Бобслей – достаточно поздний вид спорта для того, чтобы в него приходить. Это не детский вид спорта. Детско-юношеский спорт для бобслея – история почти невозможная. Очень часто люди приходят из других видов спорта. Большинство бобслеистов – это легкоатлеты в прошлом или представители силовых видов спорта.

Синхронное плавание – это, наверное, редкость неожиданная. Но человек, возможно, решил попробовать то, что можно сделать уже во взрослом возрасте. Не так много видов спорта, где ты можешь выйти на высокий уровень, не занимаясь этим с детства. Бобслей – как раз такой вид спорта.

У нас были конькобежцы, которые переходили в бобслей. Например, потому что муж был тренером у девочки по бобслею, и она перешла. Причины бывают разные. Во всем мире чаще всего переходят спринтеры-легкоатлеты. Но для бобслея это абсолютно нормально – ничего удивительного для меня нет», – рассказала Журова.