  • Спортс
  • Бобслей/сани/скелетон
  • Новости
  • «Не так много видов спорта, где ты можешь выйти на высокий уровень, не занимаясь с детства. Бобслей – как раз такой». Журова о переходе синхронистки Гурбанбердиевой
2

Журова: детско-юношеский спорт для бобслея – история почти невозможная.

Депутат Госдумы, олимпийская чемпионка по конькобежному спорту Светлана Журова назвала детской-юношеский спорт «почти невозможной историей» для бобслея.

Ранее трехкратная чемпионка мира по синхронному плаванию Майя Гурбанбердиева объявила о переходе в бобслей. Спортсменке 27 лет.

«Бобслей – достаточно поздний вид спорта для того, чтобы в него приходить. Это не детский вид спорта. Детско-юношеский спорт для бобслея – история почти невозможная. Очень часто люди приходят из других видов спорта. Большинство бобслеистов – это легкоатлеты в прошлом или представители силовых видов спорта.

Синхронное плавание – это, наверное, редкость неожиданная. Но человек, возможно, решил попробовать то, что можно сделать уже во взрослом возрасте. Не так много видов спорта, где ты можешь выйти на высокий уровень, не занимаясь этим с детства. Бобслей – как раз такой вид спорта.

У нас были конькобежцы, которые переходили в бобслей. Например, потому что муж был тренером у девочки по бобслею, и она перешла. Причины бывают разные. Во всем мире чаще всего переходят спринтеры-легкоатлеты. Но для бобслея это абсолютно нормально – ничего удивительного для меня нет», – рассказала Журова.

Опубликовал: Ян Мельник
Источник: «Советский спорт»
Майя Гурбанбердиева
logoСветлана Журова
2 комментария
По дате
Лучшие
Актуальные
Бобслей/сани/скелетон в Telegram
Рекомендуем
Главные новости
Глава ФБР Пегов о переходе синхронистки Гурбанбердиевой в бобслей: «С точки зрения красоты Майя точно не затеряется»
25 апреля, 19:17
Наталия Гарт переизбрана на пост главы Федерации санного спорта России
15 апреля, 18:24
Олимпийский чемпион Третьяков еще не принял решение завершить карьеру: «Физическое состояние хорошее, я полон сил, и этот сезон доказал, что я могу выступать»
15 апреля, 13:39
Пегов переизбран на пост главы Федерации бобслея России
14 апреля, 10:32
Скелетонист Семенов: «Тренируясь и выступая в России, я стал сильнее, чем соперники, которые спокойно участвовали в международных стартах»
2 апреля, 07:33
Владислав Семенов: «Отношения с Играми у меня пока не складываются. Олимпиада-2026 стала для меня третьей, которую я пропустил не по своей воле»
1 апреля, 17:54
Скелетонист Семенов: «Я себя позиционирую как спортсмен, входящий в топ-6 в мире, и поэтому на этапах Кубка Европы должен был доминировать»
1 апреля, 17:42
Третьяков о Гераскевиче: «Человек сделал выводы после Пекина, где занял место в конце второго десятка. Теперь они очень красиво эту карту разыграли»
1 апреля, 13:45
«Ощущение, что у нас в стране все развивается, а у них остановилось. Рига выглядела печально». Скелетонист Третьяков о поездке в Латвию в 2017-м
1 апреля, 13:33
Александр Третьяков: «Мне не дали нейтральный статус без объяснения причин. Остается только относиться к этому философски»
1 апреля, 13:13
Ко всем новостям
Последние новости
Светлана Журова: «Допускаю, что следующим видом спорта, в котором Россия вернется на международную арену, может быть бобслей или хоккей. В остальных видах ситуация пока подвешенная»
11 января 2025, 19:38
Ушел из жизни серебряный призер Игр-1984 по санному спорту Евгений Белоусов
12 декабря 2023, 14:08
Okko покажет Кубок мира и ЧМ по бобслею и скелетону. Сервис купил права на трансляцию трех сезонов
16 ноября 2023, 11:42
«В целом атмосфера была спокойной, хотя негативные выпады в адрес российской делегации делались». Пегов о конгрессе Международной федерации бобслея
24 сентября 2023, 19:25
Чемпионат мира по санному спорту 2027 года пройдет в Инсбруке
18 июня 2023, 10:45
Никита Трегубов пропустит летние сборы из-за последствий менингоэнцефалита
22 мая 2023, 19:50
Российский бобслеист Владимир Зайцев умер из-за лейкоза
5 мая 2023, 20:27
Сергей Чудинов: «Сборная России по санному спорту полностью оснащена санями и комбинезонами российского производства»
20 февраля 2023, 17:12
Павличенко приступил к тренировкам в составе сборной России на сборе в Сочи. В сентябре он получил тяжелую травму ноги
13 января 2023, 05:19
Никита Трегубов: «Дукурс в спорте больше 20 лет – у нас в сборной есть ребята, которые только родились, когда он уже выступал на Олимпийских играх»
12 августа 2022, 18:19
Рекомендуем