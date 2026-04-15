  • Олимпийский чемпион Третьяков еще не принял решение завершить карьеру: «Физическое состояние хорошее, я полон сил, и этот сезон доказал, что я могу выступать»
Олимпийский чемпион Третьяков еще не принял решение завершить карьеру: «Физическое состояние хорошее, я полон сил, и этот сезон доказал, что я могу выступать»

Олимпийский чемпион Третьяков еще не принял решения о завершении карьеры.

Олимпийский чемпион в скелетоне Александр Третьяков рассказал, что еще не принял решения о завершении карьеры.

Третьякову 40 лет, он побеждал на чемпионате мира (2013) и Олимпийских играх (2014), дважды становился обладателем Кубка мира (2008/09, 2018/19).

– [Глава Федерации бобслея России] Анатолий Пегов сказал «Матч ТВ», что вы заканчиваете карьеру. Такое решение уже принято?

– Конкретных планов нет, но прорабатываю много разных вариантов. Я точно еще не решил.

– От чего оно будет зависеть: физическое состояние, моральное, или допуск на международную арену?

– Много факторов. Физическое состояние у меня хорошее, я полон сил, и этот сезон доказал, что я могу выступать. Сезон получился хороший, я отобрался в олимпийскую сборную России. И если бы у меня был нейтральный статус, мог бы отобраться на Олимпиаду, но его я не получил.

– Желание выступить на Олимпиаде?

– Не знаю, так далеко не заглядывал. Я смотрю на каждый последующий сезон.

– Если весной ваш вид спорта будет возвращен на международную арену, это станет стимулом продолжать карьеру?

– Если нас допустят, это станет плюсом, чтобы остаться спортсменом.

– Когда для себя определитесь с будущим? Глава федерации надеется, что вы присоединитесь к тренерскому штабу.

– Если быть тренером, то точно не в регионе. Думаю, мой уровень достаточен, чтобы быть в основной сборной России.

– Договоренность с руководством федерации о работе в сборной есть?

– Нет, мы ничего не обговаривали, – сказал Третьяков.

Опубликовал: Ян Мельник
Источник: «Матч ТВ»
Скелетон
Александр Третьяков
сборная России (скелетон)
Анатолий Пегов
