Санный спорт. Чемпионат России. Олесик, Горбацевич, Демченко и Михайленко, Богданов и Прохоров одержали победы

Дарья Олесик и Александр Горбацевич одержали победы на чемпионате России по санному спорту в Сочи. 

Санный спорт

Чемпионат России

Сочи

Женщины

1. Дарья Олесик

2. Ксения Шамова

3. Виктория Демченко

Мужчины

1. Александр Горбацевич

2. Матвей Пересторонин

3. Павел Репилов

Двойки, женщины

1. Виктория Демченко – Олеся Михайленко

2. Екатерина Фомина – Полина Григорьева

3. Валерия Оборина – Полина Старкова

Двойки, мужчины

1. Андрей Богданов – Юрий Прохоров

2. Лев Романов – Владислав Веремеенко

3. Александр ДенисьевВладислав Антонов

Опубликовала: Мария Величко
Источник: Спортс''
Санный спорт
Дарья Олесик
Виктория Демченко
Андрей Богданов
Александр Денисьев
Владислав Антонов
сборная России (сани)
чемпионат России по санному спорту
сборная России жен (сани)
результаты
Юрий Прохоров
Матвей Пересторонин
Материалы по теме
Наталия Гарт: «В период отстранения наиболее остро стал ощущаться дефицит санных трасс в России»
23 февраля, 10:04
«Представьте, что 4 года едите только гречку». Наши саночники и бобслеисты живут на одной трассе
17 февраля, 06:37
Саночники Олесик и Репилов вернулись в Москву после Олимпиады
13 февраля, 17:29
Рекомендуем
Главные новости
Бобслей. Чемпионат России. Клименко и Трофимец победили в соревнованиях женских двоек
25 марта, 17:05
Скелетон. Чемпионат России. Цыганова победила, Тарарыченкова – 2-я, Тюрина – 3-я
24 марта, 11:44
Олимпийский чемпион по скелетону Третьяков не исключил, что продолжит спортивную карьеру в следующем сезоне
23 марта, 12:07
Российские скелетонисты Князева и Зыков завоевали бронзу в смешанной эстафете на чемпионате мира среди юниоров
13 марта, 10:14
Бобслейную трассу Милана-2026 закрыли на ремонт из-за повреждений
9 марта, 06:28
Саночник Павличенко: «Меня не устраивает зарплата в спорте, это низкий уровень. Много лет откатал за еду, сейчас хочется еще и пожить»
3 марта, 08:59
Три российских скелетониста выступят на юниорском чемпионате мира в Германии
28 февраля, 11:41
Украинский скелетонист Гераскевич: «Ковентри должна покинуть должность главы МОК, потому что она полностью завалила Олимпийские игры»
25 февраля, 10:35
Наталия Гарт: «В период отстранения наиболее остро стал ощущаться дефицит санных трасс в России»
23 февраля, 10:04
Австрийский бобслеист Мандльбауэр травмировал межпозвоночный диск на Олимпиаде. Его боб перевернулся в соревнованиях четверок
22 февраля, 14:52
Светлана Журова: «Допускаю, что следующим видом спорта, в котором Россия вернется на международную арену, может быть бобслей или хоккей. В остальных видах ситуация пока подвешенная»
11 января 2025, 19:38
Ушел из жизни серебряный призер Игр-1984 по санному спорту Евгений Белоусов
12 декабря 2023, 14:08
Okko покажет Кубок мира и ЧМ по бобслею и скелетону. Сервис купил права на трансляцию трех сезонов
16 ноября 2023, 11:42
«В целом атмосфера была спокойной, хотя негативные выпады в адрес российской делегации делались». Пегов о конгрессе Международной федерации бобслея
24 сентября 2023, 19:25
Чемпионат мира по санному спорту 2027 года пройдет в Инсбруке
18 июня 2023, 10:45
Никита Трегубов пропустит летние сборы из-за последствий менингоэнцефалита
22 мая 2023, 19:50
Российский бобслеист Владимир Зайцев умер из-за лейкоза
5 мая 2023, 20:27
Сергей Чудинов: «Сборная России по санному спорту полностью оснащена санями и комбинезонами российского производства»
20 февраля 2023, 17:12
Павличенко приступил к тренировкам в составе сборной России на сборе в Сочи. В сентябре он получил тяжелую травму ноги
13 января 2023, 05:19
Никита Трегубов: «Дукурс в спорте больше 20 лет – у нас в сборной есть ребята, которые только родились, когда он уже выступал на Олимпийских играх»
12 августа 2022, 18:19
