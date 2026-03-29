Санный спорт. Чемпионат России. Олесик, Горбацевич, Демченко и Михайленко, Богданов и Прохоров одержали победы

Олесик и Горбацевич победили на чемпионате России по санному спорту.

Дарья Олесик и Александр Горбацевич одержали победы на чемпионате России по санному спорту в Сочи. Санный спорт Чемпионат России Сочи Женщины 1. Дарья Олесик 2. Ксения Шамова 3. Виктория Демченко Мужчины 1. Александр Горбацевич 2. Матвей Пересторонин 3. Павел Репилов Двойки, женщины 1. Виктория Демченко – Олеся Михайленко 2. Екатерина Фомина – Полина Григорьева 3. Валерия Оборина – Полина Старкова Двойки, мужчины 1. Андрей Богданов – Юрий Прохоров 2. Лев Романов – Владислав Веремеенко 3. Александр Денисьев – Владислав Антонов