Санный спорт. Чемпионат России. Олесик, Горбацевич, Демченко и Михайленко, Богданов и Прохоров одержали победы

Дарья Олесик и Александр Горбацевич одержали победы на чемпионате России по санному спорту в Сочи.
Санный спорт
Чемпионат России
Сочи
Женщины
1. Дарья Олесик
2. Ксения Шамова
Мужчины
1. Александр Горбацевич
2. Матвей Пересторонин
3. Павел Репилов
Двойки, женщины
1. Виктория Демченко – Олеся Михайленко
2. Екатерина Фомина – Полина Григорьева
3. Валерия Оборина – Полина Старкова
Двойки, мужчины
1. Андрей Богданов – Юрий Прохоров
2. Лев Романов – Владислав Веремеенко
Опубликовала: Мария Величко
Источник: Спортс’’
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
