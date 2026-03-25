Бобслей. Чемпионат России. Клименко и Трофимец победили в соревнованиях женских двоек
Бобслеистки Нина Клименко и Снежана Трофимец одержали победу в соревнованиях бобов-двоек на чемпионате России в Сочи.
Чемпионат России по бобслею
Сочи
Двойки, женщины
1. Нина Клименко – Снежана Трофимец – 1.54,36
2. Анастасия Макарова – Арина Подобаева – 0,21
3. Вера Серышева – Елена Мамедова – 0,98
Опубликовала: Мария Величко
