Бобслей. Чемпионат России. Клименко и Трофимец победили в соревнованиях женских двоек

Клименко и Трофимец победили в двойках на чемпионате России по бобслею.

Бобслеистки Нина Клименко и Снежана Трофимец одержали победу в соревнованиях бобов-двоек на чемпионате России в Сочи. Чемпионат России по бобслею Сочи Двойки, женщины 1. Нина Клименко – Снежана Трофимец – 1.54,36 2. Анастасия Макарова – Арина Подобаева – 0,21 3. Вера Серышева – Елена Мамедова – 0,98