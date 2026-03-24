Скелетон. Чемпионат России. Цыганова победила, Тарарыченкова – 2-я, Тюрина – 3-я

Анастасия Цыганова одержала победу на чемпионате России по скелетону в Сочи.

Чемпионат России по скелетону

Сочи

Женщины

1. Анастасия Цыганова – 1.54,79

2. Алина Тарарыченкова – 1.54,82

3. Полина Тюрина – 1.55,05