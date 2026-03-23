Олимпийский чемпион по скелетону Третьяков не исключил, что продолжит спортивную карьеру в следующем сезоне

Олимпийский чемпион Третьяков может продолжить спортивную карьеру.

Олимпийский чемпион Сочи-2014, чемпион мира по скелетону Александр Третьяков не исключил, что продолжит соревноваться в следующем сезоне.

Третьяков завоевал бронзу на ЧР по скелетону в Сочи. В случае, если он примет решение продолжать карьеру, следующий сезон станет для него 26-м в составе сборной России.

«Пока у меня нет никаких мыслей по поводу следующего сезона. Впереди у меня еще командная гонка. Там выступлю и буду думать. Никаких скоропалительных решений я принимать не хочу по поводу своего будущего. Надо успокоиться и все взвесить. Исключать того, что я и в следующем сезону продолжу выступать, нельзя.

Я попал в сборную России в 2002 году, хотя на первом чемпионате страны не сумел финишировать, в октябре 2003 года впервые выехал за границу в составе сборной России, это была школа пилотов. Потом начал выступать на Кубках Европы и мира», – сказал 40-летний спортсмен.