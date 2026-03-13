Российские скелетонисты Князева и Зыков завоевали бронзу в смешанной эстафете на чемпионате мира среди юниоров

Российские скелетонисты взяли бронзу в смешанной эстафете на юниорском ЧМ.

Российские скелетонисты Полина Князева и Еремей Зыков завоевали бронзу в смешанной эстафете на юниорском чемпионате мира в Альтенберге.

Скелетон

Чемпионат мира среди юниоров

Альтенберг, Германия

Смешанная эстафета

1. Мари Ангерер – Мартин Буххайм (Германия) – 2.04,75

2. Камила Крустина – Ренарс Юмикис (Латвия) – 2.05,53

3. Полина Князева – Еремей Зыков (Россия) – 2.05,65