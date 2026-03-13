Российские скелетонисты Князева и Зыков завоевали бронзу в смешанной эстафете на чемпионате мира среди юниоров
Российские скелетонисты взяли бронзу в смешанной эстафете на юниорском ЧМ.
Российские скелетонисты Полина Князева и Еремей Зыков завоевали бронзу в смешанной эстафете на юниорском чемпионате мира в Альтенберге.
Скелетон
Чемпионат мира среди юниоров
Альтенберг, Германия
Смешанная эстафета
1. Мари Ангерер – Мартин Буххайм (Германия) – 2.04,75
2. Камила Крустина – Ренарс Юмикис (Латвия) – 2.05,53
3. Полина Князева – Еремей Зыков (Россия) – 2.05,65
Опубликовала: Мария Величко
Источник: Спортс’‘
