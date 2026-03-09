Бобслейную трассу Милана-2026 закрыли на ремонт из-за повреждений.

Санно-бобслейную трассу в Кортине-д’Ампеццо, где проходили соревнования Олимпиады-2026 в Милане, закрыли на ремонт сразу после Игр.

Причина – повреждения трассы.

После проведения Олимпиады государственная инженерная компания Simico, ответственная за объекты Игр, подготовила подробный отчет, в котором насчитала ущерба свыше чем на миллион евро.

При этом отмечается, что строительство трассы так и не было доведено до конца, а на зимней Олимпиаде использовалось временные трибуны. На начавшейся Паралимпиаде же центр не задействован из-за отсутствия этих дисциплин в регламенте Игр.

После завершения соревнований по бобслею, скелетону и санному спорту на объекте начались ремонтные работы.

Из-за ремонта трассы уже отменен чемпионат Италии по санному спорту, который должен был состояться на объекте в середине марта. По другим данным, его перенесли на осень.

Трассу построили на месте старого трека, который принимал Олимпиаду-1956. Реконструкция обошлась почти в 120 млн евро.

«Бетонная змея разрушила холм». Италия в гневе от бобслейной трассы Игр-2026