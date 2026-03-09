15

Бобслейную трассу Милана-2026 закрыли на ремонт из-за повреждений

Бобслейную трассу Милана-2026 закрыли на ремонт из-за повреждений.

Санно-бобслейную трассу в Кортине-д’Ампеццо, где проходили соревнования Олимпиады-2026 в Милане, закрыли на ремонт сразу после Игр.

Причина – повреждения трассы.

После проведения Олимпиады государственная инженерная компания Simico, ответственная за объекты Игр, подготовила подробный отчет, в котором насчитала ущерба свыше чем на миллион евро.

При этом отмечается, что строительство трассы так и не было доведено до конца, а на зимней Олимпиаде использовалось временные трибуны. На начавшейся Паралимпиаде же центр не задействован из-за отсутствия этих дисциплин в регламенте Игр.

После завершения соревнований по бобслею, скелетону и санному спорту на объекте начались ремонтные работы. 

Из-за ремонта трассы уже отменен чемпионат Италии по санному спорту, который должен был состояться на объекте в середине марта. По другим данным, его перенесли на осень.

Трассу построили на месте старого трека, который принимал Олимпиаду-1956. Реконструкция обошлась почти в 120 млн евро.

«Бетонная змея разрушила холм». Италия в гневе от бобслейной трассы Игр-2026

Опубликовал: Антон Пилясов
Источник: РИА Новости
Скелетон
logoОлимпиада-2026
бобслей
Санный спорт
15 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Типичная судьба любой бобслейной трассы после ОИ.
Ответ Mbest77
Типичная судьба любой бобслейной трассы после ОИ.
Любой? Навскидку только Турин и Нагано, начиная с Альбервиля, да и в Калгари вроде реновацию собирались делать. Сараево, по понятным причинам отдельная история. Все остальные вроде как рабочие.
Да уж. Видимо и там распил тот еще
Ответ KOT_B_yHTAX
Да уж. Видимо и там распил тот еще
Что значит «видимо»? Это ж Италия — европейские короли распилов :)
Ответ Всё такЪ
Что значит «видимо»? Это ж Италия — европейские короли распилов :)
Типа, "пилите Антонио, пилите?")
Снесите ее сразу
Ахаха, чего еще ждать от итальянских клоунов
Бобслей/сани/скелетон в Telegram
Материалы по теме
«За еду откатал много лет». Наш главный саночник ушел в риэлторы, но все еще любит свой спорт
3 марта, 12:15
Украинский скелетонист Гераскевич: «Ковентри должна покинуть должность главы МОК, потому что она полностью завалила Олимпийские игры»
25 февраля, 10:35
Самые медийные спортсмены Игр-2026. У кого больше 30 млн подписчиков? Кто взлетел сильнее всех?
24 февраля, 13:10
Рекомендуем
Главные новости
Саночник Павличенко: «Меня не устраивает зарплата в спорте, это низкий уровень. Много лет откатал за еду, сейчас хочется еще и пожить»
3 марта, 08:59
Три российских скелетониста выступят на юниорском чемпионате мира в Германии
28 февраля, 11:41
Украинский скелетонист Гераскевич: «Ковентри должна покинуть должность главы МОК, потому что она полностью завалила Олимпийские игры»
25 февраля, 10:35
Наталия Гарт: «В период отстранения наиболее остро стал ощущаться дефицит санных трасс в России»
23 февраля, 10:04
Австрийский бобслеист Мандльбауэр травмировал межпозвоночный диск на Олимпиаде. Его боб перевернулся в соревнованиях четверок
22 февраля, 14:52
Немец Торстен Маргис стал первым в истории пятикратным олимпийским чемпионом по бобслею
22 февраля, 12:36
⚡ Олимпиада-2026. Бобслей. Экипаж Лохнера выиграл золото в четверках, экипаж Фридриха – 2-й, экипаж Фогта – 3-й
22 февраля, 12:13
⚡ Олимпиада-2026. Бобслей. Нольте и Леви победили в двойках, Буквиц и Шутен – 2-е, Армбрустер-Хамфрис и Джонс – 3-и
21 февраля, 20:54
Австрийского бобслеиста Мандльбауэра госпитализировали после переворота боба на Олимпиаде. Соревнования прервали на 20 минут
21 февраля, 15:42
Тренер саночников Васин о трассе в Кортина-д’Ампеццо: «К самому желобу никаких вопросов нет, здесь все по уму сделано»
20 февраля, 13:14
Ко всем новостям
Последние новости
Светлана Журова: «Допускаю, что следующим видом спорта, в котором Россия вернется на международную арену, может быть бобслей или хоккей. В остальных видах ситуация пока подвешенная»
11 января 2025, 19:38
Ушел из жизни серебряный призер Игр-1984 по санному спорту Евгений Белоусов
12 декабря 2023, 14:08
Okko покажет Кубок мира и ЧМ по бобслею и скелетону. Сервис купил права на трансляцию трех сезонов
16 ноября 2023, 11:42
«В целом атмосфера была спокойной, хотя негативные выпады в адрес российской делегации делались». Пегов о конгрессе Международной федерации бобслея
24 сентября 2023, 19:25
Чемпионат мира по санному спорту 2027 года пройдет в Инсбруке
18 июня 2023, 10:45
Никита Трегубов пропустит летние сборы из-за последствий менингоэнцефалита
22 мая 2023, 19:50
Российский бобслеист Владимир Зайцев умер из-за лейкоза
5 мая 2023, 20:27
Сергей Чудинов: «Сборная России по санному спорту полностью оснащена санями и комбинезонами российского производства»
20 февраля 2023, 17:12
Павличенко приступил к тренировкам в составе сборной России на сборе в Сочи. В сентябре он получил тяжелую травму ноги
13 января 2023, 05:19
Никита Трегубов: «Дукурс в спорте больше 20 лет – у нас в сборной есть ребята, которые только родились, когда он уже выступал на Олимпийских играх»
12 августа 2022, 18:19
Рекомендуем