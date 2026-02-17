⚡ Олимпиада-2026. Бобслей. Лохнер и Фляйшхауэр победили в двойках, Фридрих и Шуллер – 2-е, Аммур и Шаллер – 3-и
Немецкие бобслеисты Лохнер и Фляйшхауэр победили в двойках на Олимпиаде-2026.
Немцы Йоханнес Лохнер и Георг Фляйшхауэр выиграли золото в экипажах-двойках в бобслее.
Олимпиада-2026
Кортина-д’Ампеццо, Италия
Бобслей
Двойки, мужчины
После 4 заездов из 4
1. Йоханнес Лохнер – Георг Фляйшхауэр (Германия) – 3.39,70
2. Франческо Фридрих – Александер Шуллер (Германия) – 1,34
3. Адам Аммур – Александер Шаллер (Германия) – 1,82
4. Фрэнки дель Дука – Джошуа Уильямсон (США) – 2,26
5. Михай Кристиан Тентя – Георге Иордаче (Румыния) – 2,67
6. Михаэль Фогт – Амаду Давид Ндиайе (Швейцария) – 2,90
очень плохая трасса