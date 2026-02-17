⚡ Олимпиада-2026. Бобслей. Лохнер и Фляйшхауэр победили в двойках, Фридрих и Шуллер – 2-е, Аммур и Шаллер – 3-и

Немецкие бобслеисты Лохнер и Фляйшхауэр победили в двойках на Олимпиаде-2026.

Немцы Йоханнес Лохнер и Георг Фляйшхауэр выиграли золото в экипажах-двойках в бобслее. Олимпиада-2026 Кортина-д’Ампеццо, Италия Бобслей Двойки, мужчины После 4 заездов из 4 1. Йоханнес Лохнер – Георг Фляйшхауэр (Германия) – 3.39,70 2. Франческо Фридрих – Александер Шуллер (Германия) – 1,34 3. Адам Аммур – Александер Шаллер (Германия) – 1,82 4. Фрэнки дель Дука – Джошуа Уильямсон (США) – 2,26 5. Михай Кристиан Тентя – Георге Иордаче (Румыния) – 2,67 6. Михаэль Фогт – Амаду Давид Ндиайе (Швейцария) – 2,90