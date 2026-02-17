15

⚡ Олимпиада-2026. Бобслей. Лохнер и Фляйшхауэр победили в двойках, Фридрих и Шуллер – 2-е, Аммур и Шаллер – 3-и

Немецкие бобслеисты Лохнер и Фляйшхауэр победили в двойках на Олимпиаде-2026.

Немцы Йоханнес Лохнер и Георг Фляйшхауэр выиграли золото в экипажах-двойках в бобслее.

Олимпиада-2026

Кортина-д’Ампеццо, Италия

Бобслей

Двойки, мужчины

После 4 заездов из 4

1. Йоханнес Лохнер – Георг Фляйшхауэр (Германия) – 3.39,70

2. Франческо Фридрих – Александер Шуллер (Германия) – 1,34

3. Адам Аммур – Александер Шаллер (Германия) – 1,82

4. Фрэнки дель Дука – Джошуа Уильямсон (США) – 2,26

5. Михай Кристиан Тентя – Георге Иордаче (Румыния) – 2,67

6. Михаэль Фогт – Амаду Давид Ндиайе (Швейцария) – 2,90

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Спортс’’
результаты
двойки мужчины (бобслей)
15 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Там, где нужно ехать на чем-то железном (даже без мотора), немцы непобедимы.
Ответ Frank Underwood
Там, где нужно ехать на чем-то железном (даже без мотора), немцы непобедимы.
Это, мягко говоря, чушь)
За Дойчланд однозначно_ пора ковать золото и все остальное🇩🇪👍🤗
румыны шикарны
Румыния может за бронзу побороться. У них единственная медаль на зимней ОИ как раз в бобслее была.
а четвёрки уже будут по деревяшке катать
очень плохая трасса
ямайка наше всё )
Мужской бобслей даже смотреть не очень интересно. Чемпионат Германии получается
Ответ TUOMAS
Мужской бобслей даже смотреть не очень интересно. Чемпионат Германии получается
Deutsche Qualität.. 👌👍🇩🇪🇩🇪
Ответ Cube Litening C:68X
Deutsche Qualität.. 👌👍🇩🇪🇩🇪
В четвёрках возможно тоже возьмут максимум. Глянем на женские двойки. Красавице Нольте защищать золотой титул
С детства за Фляйшхауера! Вперёд, Фляйшхауер! Хауэ энтлихь маль фляйш, Фляйшхауэр!
Шуллер и Шаллер, Винтик и Шпунтик, Бим и Бом..
Шулерство какое-то.
Бобслей/сани/скелетон в Telegram
