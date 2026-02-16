1

Павел Репилов: «У меня не было никакой напряженности в отношениях с иностранцами на Олимпиаде. Была дружеская атмосфера»

Саночник Репилов: на Олимпиаде в Италии была дружеская атмосфера.

Российский саночник Павел Репилов рассказал, что на Олимпиаде-2026 не сталкивался с негативом со стороны зарубежных спортсменов.

Репилов занял на Играх-2026 14-е место.

«У меня не было никакой напряженности в отношениях с зарубежными спортсменами на Олимпийских играх. Все легко проходило, итальянцы всегда с нами очень хорошо дружили, все остальные в мою сторону тоже никаких выпадов не делали, была дружеская атмосфера.

По сравнению с первыми нашими стартами на этапах Кубка мира ребята стали более приветливыми, расслабились в отношении с нами. Может быть, поначалу такое отношение было связано с тем, что нас не было почти четыре года, они отвыкли от нас.

Если вернуться к моему выступлению на Олимпиаде в Кортина-д’Ампеццо, то я сумел справиться с задачей хорошо проехать, хорошо стартовать.

Олимпиада – это то же соревнование, на котором выступают все те же спортсмены, с кем мы соперничали на этапах Кубка мира. Ничего сверхъестественного в Олимпийских играх нет, хотя там было чуть сложнее выступать, ведь эти соревнования рангом выше тех, в которых мне раньше приходилось участвовать. Но для меня эта Олимпиада была похожа на юношеские Игры 2020 года в Швейцарии», – сказал Репилов. 

