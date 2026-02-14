Саночники Репилов и Олесик не будут выступать на послеолимпийских этапах Кубка мира

Саночники Репилов и Олесик не выступят на послеолимпийских этапах Кубка мира.

Российские саночники Павел Репилов и Дарья Олесик, которые приняли участие в Олимпиаде-2026, не выступят на двух заключительных этапах Кубка мира в текущем сезоне.

Репилов занял на Играх-2026 14-е место, Олесик – 13-е.

Предпоследний этап Кубка мира состоится в швейцарском Санкт-Морице с 28 февраля по 1 марта, финальный – в в немецком Альтенберге 7-8 марта.

«Тренерский штаб решил, что по ряду причин после возвращения с Олимпиады спортсменам целесообразнее будет восстановиться и начать подготовку к чемпионату России в марте», – сказала глава Федерации санного спорта России Наталия Гарт.