Саночники Репилов и Олесик не будут выступать на послеолимпийских этапах Кубка мира
Саночники Репилов и Олесик не выступят на послеолимпийских этапах Кубка мира.
Российские саночники Павел Репилов и Дарья Олесик, которые приняли участие в Олимпиаде-2026, не выступят на двух заключительных этапах Кубка мира в текущем сезоне.
Репилов занял на Играх-2026 14-е место, Олесик – 13-е.
Предпоследний этап Кубка мира состоится в швейцарском Санкт-Морице с 28 февраля по 1 марта, финальный – в в немецком Альтенберге 7-8 марта.
«Тренерский штаб решил, что по ряду причин после возвращения с Олимпиады спортсменам целесообразнее будет восстановиться и начать подготовку к чемпионату России в марте», – сказала глава Федерации санного спорта России Наталия Гарт.
Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: ТАСС
4 комментария
По дате
Лучшие
Актуальные
Ну это клиника… только их допустили, а они не поедут. Бедные спортсмены просто заложники всех этих чинуш
Не, конечно, "по ряду причин" - это у нас так нынче принято, но ведь ребятам нужно набираться опыта борьбы с сильнейшими, изучать трассы, новые технологии, технику и методики подготовки! Или что, снова "мы в домике" и у нас всё хорошо?
Идиотское решение. Наоборот надо выступать как можно больше и набирать
Зачем тогда ездили 🤡?
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем