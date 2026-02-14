⚡ Олимпиада-2026. Скелетон. Флок выиграла золото, Крехер – 2-я, Пфайфер – 3-я
Скелетонистка Янин Флокв выиграла золото на Олимпиаде-2026.
Австрийская скелетонистка Янин Флок одержала победу на Олимпийских играх в Италии.
Олимпиада-2026
Скелетон
Кортина-д’Ампеццо, Италия
Женщины
После 4 заездов из 4
1. Янин Флок (Австрия) – 3.49,02
2. Сюзанна Крехер (Германия) – 0,30
3. Жаклин Пфайфер (Германия) – 0,44
4. Ханна Найзе (Германия) – 1,15
5. Табита Стокер (Великобритания) – 1,46
6. Ким Мейлманс (Бельгия) – 1,65
Опубликовала: Мария Величко
Источник: Спортс’’
кажется он не первый год
в этом году на кубках мира по шортреку его слышал, но на ои его туда не поставили.