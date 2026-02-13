Саночники Олесик и Репилов вернулись в Москву после Олимпиады

Саночники Олесик и Репилов прилетели в Москву после участия в Олимпиаде.

Российские саночники Дарья Олесик и Павел Репилов прилетели в Москву после участия в Олимпийских играх в Италии. Об этом сообщает ТАСС. Спортсмены приземлились в аэропорту Внуково. Олесик заняла 13-е место в женских соревнованиях, Репилов стал 14-м у мужчин. Олимпийские игры-2026 завершатся 22 февраля.