Саночники Олесик и Репилов вернулись в Москву после Олимпиады
Саночники Олесик и Репилов прилетели в Москву после участия в Олимпиаде.
Российские саночники Дарья Олесик и Павел Репилов прилетели в Москву после участия в Олимпийских играх в Италии.
Об этом сообщает ТАСС.
Спортсмены приземлились в аэропорту Внуково.
Олесик заняла 13-е место в женских соревнованиях, Репилов стал 14-м у мужчин.
Олимпийские игры-2026 завершатся 22 февраля.
Опубликовала: Мария Величко
Источник: ТАСС
4 комментария
По дате
Лучшие
Актуальные
Ну, съездили
Герои
