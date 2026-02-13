4

Саночники Олесик и Репилов вернулись в Москву после Олимпиады

Саночники Олесик и Репилов прилетели в Москву после участия в Олимпиаде.

Российские саночники Дарья Олесик и Павел Репилов прилетели в Москву после участия в Олимпийских играх в Италии. 

Об этом сообщает ТАСС. 

Спортсмены приземлились в аэропорту Внуково. 

Олесик заняла 13-е место в женских соревнованиях, Репилов стал 14-м у мужчин.

Олимпийские игры-2026 завершатся 22 февраля.

Опубликовала: Мария Величко
Источник: ТАСС
4 комментария
По дате
Лучшие
Актуальные
Ну, съездили
