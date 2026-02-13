CAS отклонил апелляцию украинского скелетониста Гераскевича на отстранение от Олимпиады-2026

CAS отклонил апелляцию украинского скелетониста Гераскевича.

Спортивный арбитражный суд (CAS) отклонил апелляцию украинского скелетониста Владислава Гераскевича на дисквалификацию с Олимпиады-2026.

Ранее Международный олимпийский комитет (МОК ) запретил Гераскевичу выступать в шлеме с фотографиями погибших атлетов. Из-за отказа украинца выйти в другом шлеме его отстранили от соревнований.

«CAS отклонил запрос Владислава Гераскевича к Международной федерации бобслея и скелетона (IBSF) и Международному олимпийскому комитету.

В своем запросе Гераскевич оспаривал решение жюри IBSF о немедленном отстранении от участия в соревнованиях по скелетону на Олимпиаде-2026. <...> Решение IBSF было вынесено во исполнение решения МОК от 10 февраля 2026 года, в котором констатировалось нарушение Олимпийской хартии.

В руководстве МОК указано, что свобода слова является фундаментальным правом любого спортсмена, участвующего в Олимпийских играх, однако это право ограничивается в части выражения мнений непосредственно во время соревнований. Единоличный арбитр считает эти ограничения разумными и соразмерными.

Арбитр отмечает, что цель данного подхода – сохранить фокус Олимпийских игр на выступлениях и спорте, что является общим интересом всех спортсменов, которые годами готовились к участию в Играх и заслуживают внимания к своим спортивным результатам и успехам», – говорится в решении CAS .

Таким образом, Гераскевич не примет участия в заключительных заездах скелетонистов, которые пройдут 13 февраля.