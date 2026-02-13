26

CAS отклонил апелляцию украинского скелетониста Гераскевича на отстранение от Олимпиады-2026

Спортивный арбитражный суд (CAS) отклонил апелляцию украинского скелетониста Владислава Гераскевича на дисквалификацию с Олимпиады-2026.

Ранее Международный олимпийский комитет (МОК) запретил Гераскевичу выступать в шлеме с фотографиями погибших атлетов. Из-за отказа украинца выйти в другом шлеме его отстранили от соревнований. 

«CAS отклонил запрос Владислава Гераскевича к Международной федерации бобслея и скелетона (IBSF) и Международному олимпийскому комитету.

В своем запросе Гераскевич оспаривал решение жюри IBSF о немедленном отстранении от участия в соревнованиях по скелетону на Олимпиаде-2026. <...> Решение IBSF было вынесено во исполнение решения МОК от 10 февраля 2026 года, в котором констатировалось нарушение Олимпийской хартии.

В руководстве МОК указано, что свобода слова является фундаментальным правом любого спортсмена, участвующего в Олимпийских играх, однако это право ограничивается в части выражения мнений непосредственно во время соревнований. Единоличный арбитр считает эти ограничения разумными и соразмерными. 

Арбитр отмечает, что цель данного подхода – сохранить фокус Олимпийских игр на выступлениях и спорте, что является общим интересом всех спортсменов, которые годами готовились к участию в Играх и заслуживают внимания к своим спортивным результатам и успехам», – говорится в решении CAS

Таким образом, Гераскевич не примет участия в заключительных заездах скелетонистов, которые пройдут 13 февраля. 

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: Спортс’’
Абсолютно не испытываю ненависти к украинцам, но здесь решение объективно адекватное. Чувак этот с самого начала ехал не выступать (шансов ни на какие медали у него нет), а демонстрировать за счёт Олимпиады свою позицию и пролезать на хайпе в украинский парламент в будущем.
Ну орган, то есть орден, от наркомана он уже получил. Бизнесмены уже бедному и несчастному, два миллиона гривен собрали. Сейчас ещё фонд организует, по сбору помощи войнам света и бабки вообще рекой потекут, как у Притулы и Стерненко. Жизнь удалась. Всего-то потратился только на раскраску для шлема. Великолепный бизнес план.
забыл про бронь от могилизации
Ну грушей он заработал.
А это для него точно главное.
Раньше спортсменами гордились, если они выигрывали медаль. Сейчас все так. Но только на Украине спортсменом гордятся за военно-политические перфомансы. Олимпиада - не место для перфомансов, это место для спорта и единения
Кто-то сомневался? В данной ситуации украинская сторона сознательно шла на конфликт для привлечения внимания к себе и своему, без пяти минут, failed state...
Хлопчик уже заработал миллионы гривен, осталось только назвать улицы во Львове в его часть и в Верховную Раду "героя нации" пустить.
Надо было сразу золотую медаль просить,в виде компенсации!
Никак не может остановиться.
Гераскевич грошей с CAS похоже просил! Поэтому и отказали.🤣🤣🤣
Один венгерский спортсмен прекрасно по этому поводу поступил, показал пластырь с надписью - как же задолбали эти У...
