Ковентри о ситуации с украинским скелетонистом Гераскевичем: «Уважаю такую позицию, но правил это не меняет»

Глава МОК Ковентри о Гераскевиче: уважаю такую позицию, но правил это не меняет.

Глава Международного олимпийского комитета (МОК ) Кирсти Ковентри прокомментировала ситуацию с украинским скелетонистом Владиславом Гераскевичем .

МОК запретил спортсмену выступать в шлеме с фотографиями погибших атлетов. Из-за отказа украинца выйти в другом шлеме его отстранили от соревнований.

«Мое общение с Владиславом и его отцом было очень хорошим и уважительным. Для меня и, думаю, для него это было важно. Я объяснила ему, как работают наши правила. И я была, думаю, лучшим человеком, кто мог это сделать, так как я возглавляла комиссию атлетов.

Думаю, он меня понял, но он был убежден в том, что делает все правильно. Я уважаю такую позицию, но правил это не меняет. Есть пространство для соревнований, где может быть только соревнование. Я поблагодарила Владислава за то, что он уделил время и поговорил со мной.

В комиссии атлетов мы получали просьбы от спортсменов о возможности самовыражения. Но одновременно они хотели и иметь безопасное пространство для соревнований. Чтобы атлеты там только соревновались, делали то, чему они посвятили жизнь. Также мы определили и пространство, где они могут доносить свои эмоции, свои месседжи. Я думаю, нам удалось это сделать», – сказала Ковентри.