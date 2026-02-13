46

Ковентри о ситуации с украинским скелетонистом Гераскевичем: «Уважаю такую позицию, но правил это не меняет»

Глава МОК Ковентри о Гераскевиче: уважаю такую позицию, но правил это не меняет.

Глава Международного олимпийского комитета (МОК) Кирсти Ковентри прокомментировала ситуацию с украинским скелетонистом Владиславом Гераскевичем.

МОК запретил спортсмену выступать в шлеме с фотографиями погибших атлетов. Из-за отказа украинца выйти в другом шлеме его отстранили от соревнований.

«Мое общение с Владиславом и его отцом было очень хорошим и уважительным. Для меня и, думаю, для него это было важно. Я объяснила ему, как работают наши правила. И я была, думаю, лучшим человеком, кто мог это сделать, так как я возглавляла комиссию атлетов.

Думаю, он меня понял, но он был убежден в том, что делает все правильно. Я уважаю такую позицию, но правил это не меняет. Есть пространство для соревнований, где может быть только соревнование. Я поблагодарила Владислава за то, что он уделил время и поговорил со мной.

В комиссии атлетов мы получали просьбы от спортсменов о возможности самовыражения. Но одновременно они хотели и иметь безопасное пространство для соревнований. Чтобы атлеты там только соревновались, делали то, чему они посвятили жизнь. Также мы определили и пространство, где они могут доносить свои эмоции, свои месседжи. Я думаю, нам удалось это сделать», – сказала Ковентри.

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: РИА Новости
logoОлимпиада-2026
logoМОК
Скелетон
сборная Украины (скелетон)
logoКирсти Ковентри
logoВладислав Гераскевич
Да спланированная акция. Ему всё равно ничего не светило, а на родине орден вручили, денежную премию, национальный герой. Ещё и Ермак всплыл, как юрист будет обжаловать в МОК.
Как обычно продуманская клоунада.
Когда всё перестанут делать вид, что в такое поведение украинцев - это нормально?
Ответ Shamarin
Когда всё перестанут делать вид, что в такое поведение украинцев - это нормально?
Ответ Shamarin
Когда всё перестанут делать вид, что в такое поведение украинцев - это нормально?
А чего ненормального?
Человек хочет говорить о том, что для него важно (а убийства людей много для кого важно). Но это нарушает правила соревнований, поэтому в соревнованиях он не смог участвовать.

Каждый сделал что должен был, проблем нет
Гераскевич возглавит спец. созданный институт Шлема, который будет функционировать на базе Академии наук Украины, по возвращении на Украину ему будет присвоено звание Академика 😊
Ответ Westmoreland
Гераскевич возглавит спец. созданный институт Шлема, который будет функционировать на базе Академии наук Украины, по возвращении на Украину ему будет присвоено звание Академика 😊
Считай, свою медаль он выиграл🤣
Ответ Westmoreland
Гераскевич возглавит спец. созданный институт Шлема, который будет функционировать на базе Академии наук Украины, по возвращении на Украину ему будет присвоено звание Академика 😊
Шария читаете ??? Странно кстати , что он так реагирует на это все )
Какое поведение? У него на шлеме погибшие коллеги, тебя ж небось не коробило, когда хоккеисты в память о Ярославле что-то надевали.
______________
Коллеги, убивавшие других людей, а не люди, погибшие в авиакатастрофе.
Если бы он зиговал на старте, местным соевым пупсикам тоже нормально было?
Ответ murzzzzzilka
Какое поведение? У него на шлеме погибшие коллеги, тебя ж небось не коробило, когда хоккеисты в память о Ярославле что-то надевали. ______________ Коллеги, убивавшие других людей, а не люди, погибшие в авиакатастрофе. Если бы он зиговал на старте, местным соевым пупсикам тоже нормально было?
Ответ Ludas
То есть, если наши разместят на шлемах фото убитых всушниками на детской площадке детей, а сочувствующие Палестине - фото убитых Израилем детей, и т.д. - то это нормально будет?
Или это только украм можно?
Это не впервые. Когда для разогрева толпы была расстреляна "небесная сотня" В Киеве, украинский НОК и спортсмены захотели на Олимпиаде в Сочи в знак скорби повесить траурные повязки, в чём им было отказано. Будучи внутри Игр, довелось видеть и слышать тогла недовольства и брюзжание украинской делегации из-за этого запрета.
Глава МОК пытается оправдываться перед "жовто-блакитными"! Зачем вам это!
Этот …….(спортсмен ) все делал для этой провокационной акции.Носился со своей кастрюлей ..Вся демократичная ,западная пресса писала о нем.И Ковентри повела себя трусливо,(встречаясь с ним ,распустив слезы /сопли) и все сделала(разве что в одно место не поцеловала ,а может и поцеловала кто знает),что бы сдать назад,не прошли б две попытки,так и до стартов допустили.Погибшие люди это ужасно,от чьих рук или орудия они пали.. но делать PR на костях ,как этот кострюлеголовый ужасно так же
Я не буду менять позицию по бана НОК Украины, я считаю, что они заслужили бан. Прошу администрацию портала банить пользователей, которые ставят минусы, под постами про бан НОК Украины. Если они будут отправлять в служить по контракту или больницу, без подтвержденого диагноза, буду жаловать на оскорбление.
Ответ aleshon
Я не буду менять позицию по бана НОК Украины, я считаю, что они заслужили бан. Прошу администрацию портала банить пользователей, которые ставят минусы, под постами про бан НОК Украины. Если они будут отправлять в служить по контракту или больницу, без подтвержденого диагноза, буду жаловать на оскорбление.
ахах, ну и харя
Я поблагодарила Владислава за то что он уделил мне время*

Что???
Ответ Дмитрий Сальников-Грачев
А в чём её лицемерство,в этом случае?
Этому типажу не один раз сказали,что его не допустят. Он упёрся своими рогами. Ну и отстранили,правильно сделали. Приехал на Олимпиаду-занимайся спортом. А он приехал,зная,что он там никто,звать его никак,и ничего ему не светит. Вот и устроил там клоунаду
