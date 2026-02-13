Ковентри о ситуации с украинским скелетонистом Гераскевичем: «Уважаю такую позицию, но правил это не меняет»
Глава Международного олимпийского комитета (МОК) Кирсти Ковентри прокомментировала ситуацию с украинским скелетонистом Владиславом Гераскевичем.
МОК запретил спортсмену выступать в шлеме с фотографиями погибших атлетов. Из-за отказа украинца выйти в другом шлеме его отстранили от соревнований.
«Мое общение с Владиславом и его отцом было очень хорошим и уважительным. Для меня и, думаю, для него это было важно. Я объяснила ему, как работают наши правила. И я была, думаю, лучшим человеком, кто мог это сделать, так как я возглавляла комиссию атлетов.
Думаю, он меня понял, но он был убежден в том, что делает все правильно. Я уважаю такую позицию, но правил это не меняет. Есть пространство для соревнований, где может быть только соревнование. Я поблагодарила Владислава за то, что он уделил время и поговорил со мной.
В комиссии атлетов мы получали просьбы от спортсменов о возможности самовыражения. Но одновременно они хотели и иметь безопасное пространство для соревнований. Чтобы атлеты там только соревновались, делали то, чему они посвятили жизнь. Также мы определили и пространство, где они могут доносить свои эмоции, свои месседжи. Я думаю, нам удалось это сделать», – сказала Ковентри.
Как обычно продуманская клоунада.
Человек хочет говорить о том, что для него важно (а убийства людей много для кого важно). Но это нарушает правила соревнований, поэтому в соревнованиях он не смог участвовать.
Каждый сделал что должен был, проблем нет
Коллеги, убивавшие других людей, а не люди, погибшие в авиакатастрофе.
Если бы он зиговал на старте, местным соевым пупсикам тоже нормально было?
Или это только украм можно?
Что???
Этому типажу не один раз сказали,что его не допустят. Он упёрся своими рогами. Ну и отстранили,правильно сделали. Приехал на Олимпиаду-занимайся спортом. А он приехал,зная,что он там никто,звать его никак,и ничего ему не светит. Вот и устроил там клоунаду