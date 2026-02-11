Дарья Олесик: «В Олимпийской деревне отличная атмосфера, много спортсменов из разных видов спорта. Еда в столовой вкусная»

Саночница Олесик: в Олимпийской деревне отличная атмосфера.

Российская саночница Дарья Олесик поделилась впечатлениями от Олимпийской деревни в Кортина-д’Ампеццо.

«В Олимпийской деревне отличная атмосфера, очень много спортсменов из разных видов спорта. Еда в столовой вкусная. Мои предпочтения – это мясо, морепродукты и пицца.

У меня пока не было времени на поход в магазин для покупки олимпийских сувениров, потому что я была полностью сосредоточена на соревнованиях. Но теперь, я думаю, у меня будет возможность купить подарки моим близким. Хотя олимпийские значки для друзей и родственников я уже приберегла», – сказала Олесик.

«В первый день соревнований меня приходила поддержать моя соседка по комнате горнолыжница Юлия Плешкова. Во второй день она не могла, так как сама готовилась к соревнованиям. Теперь я собираюсь съездить на трассу поболеть за Юлю, мы с ней сдружились, хорошо общаемся», – добавила спортсменка.

Олесик заняла 14-е место в санях-одиночках.

Шесть олимпийских деревень на Играх-2026: от «панелек» Милана до «трущоб» Кортины