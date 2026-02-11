Гарт о 13-м месте Олесик: «Считаю результат достойным. Собралась, выполнила заезды чисто, стабильно»

Глава Федерации санного спорта Гарт считает достойным 13-е место Олесик на ОИ.

Президент Федерации санного спорта России (ФССР) Наталия Гарт оценила 13-е место Дарьи Олесик на Олимпиаде в Италии.

«Дарья – молодая спортсменка, еще юниорка, а Олимпиада в Италии – это замечательный опыт международных стартов для нее, боевое крещение.

До отстранения российских спортсменов от международных стартов она даже не выступала на таком уровне, только этапы Кубка мира среди юниоров, а тут сразу такая ответственность, международный сезон, нейтральный статус и Олимпийские игры. Ей было очень непросто.

И ее результат я считаю достойным. Собралась, выполнила заезды чисто, стабильно. Не все опытные спортсмены могут справиться с нервами и стабильно показать результаты в четырех заездах в формате олимпийской программы.

Дарья очень целеустремленная, ответственная. Ставит цели и достигает намеченных вершин. Думаю, что при условии достаточного международного соревновательного опыта, возможности вариативности трасс, самоотдачи и полноценной подготовительной работы вместе с тренерами и механиками у нее отличные перспективы», – сказала Гарт.