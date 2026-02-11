0

Иванова о 13-месте Олесик: «Для первых Олимпийских игр Дарья выступила очень хорошо»

Иванова о 13-месте Олесик: для первой Олимпиады Дарья выступила очень хорошо.

Бронзовый призер Олимпиады-2022 в санном спорте Татьяна Иванова оценила 13-е место Дарьи Олесик на Играх-2026 в Италии.

«Для Даши это была первая Олимпиада, что очень волнительно. И когда меня спрашивали перед стартом, чего ждать от наших спортсменов-дебютантов, то я сказала, что попадание в топ-15 будет хорошим результатом.

Все должны понимать, что отстранение от международных стартов длиной почти в четыре года, конечно, не могло не отразиться на наших саночниках. После решения о допуске в середине этого сезона у нас возникало немало проблем, когда нас пускали не на все этапы Кубка мира.

Поэтому для первых Олимпийских игр Дарья Олесик выступила очень хорошо, если мы вспомним тот тяжелый путь, который проделали наши спортсмены.

Да, я знаю, что Даша ехала на моих олимпийских санях. Они были сделаны под меня, и я не исключаю, что Дарье было достаточно сложно перестроиться и привыкнуть к новым саням», – сказала Иванова.

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: ТАСС
logoОлимпийская сборная России
Санный спорт
logoсборная России жен (сани)
logoОлимпиада-2026
logoДарья Олесик
logoТатьяна Иванова
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Бобслей/сани/скелетон в Telegram
Материалы по теме
Саночница Олесик о 13-м месте на Олимпиаде: «Считаю результат достойным для дебюта на Играх. Я сделала огромный шаг вперед»
11 февраля, 12:15
Главное на Олимпиаде за минуту: Гуменник – 12-й после короткой, 7-кратный чемпион Клэбо, Коростелев – аут ❌
11 февраля, 05:05Спецпроект
Олимпиада-2026. Сани. Россиянка Олесик заняла 13-е место, немка Таубиц взяла золото
10 февраля, 18:23
Рекомендуем
Главные новости
⚡ Олимпиада-2026. Скелетон. Уэстон победил, Юнг – 2-й, Гротер – 3-й
вчера, 21:11
Олимпиада-2026. Скелетон (жен). Флок, Крехер, Пфайфер, Найзе, Стокер выступят в третьем и четвертом заездах
вчера, 19:15
Саночники Олесик и Репилов вернулись в Москву после Олимпиады
вчера, 17:29
CAS отклонил апелляцию украинского скелетониста Гераскевича на отстранение от Олимпиады-2026
вчера, 16:59
Ковентри о ситуации с украинским скелетонистом Гераскевичем: «Уважаю такую позицию, но правил это не меняет»
вчера, 11:33
⚡ Олимпиада-2026. Сани. Сборная Германии победила в эстафете, Австрия – 2-я, Италия – 3-я
12 февраля, 18:31
Зеленский об Олимпиаде: «Именно российские спортсмены заслуживают дисквалификации»
12 февраля, 15:09
Украинскому скелетонисту Гераскевичу вернули аккредитацию на Олимпиаду, но он не сможет выступить на соревнованиях
12 февраля, 12:12
МОК об отстранении Гераскевича: «В мире 130 конфликтов. Если каждый будет выражать скорбь, то это будут уже не соревнования, а хаос»
12 февраля, 10:48
Тренер сборной России по скелетону: «Гераскевич активно боролся против допуска россиян на международные старты. Теперь он сам лишился Олимпиады»
12 февраля, 10:10
Ко всем новостям
Последние новости
Светлана Журова: «Допускаю, что следующим видом спорта, в котором Россия вернется на международную арену, может быть бобслей или хоккей. В остальных видах ситуация пока подвешенная»
11 января 2025, 19:38
Ушел из жизни серебряный призер Игр-1984 по санному спорту Евгений Белоусов
12 декабря 2023, 14:08
Okko покажет Кубок мира и ЧМ по бобслею и скелетону. Сервис купил права на трансляцию трех сезонов
16 ноября 2023, 11:42
«В целом атмосфера была спокойной, хотя негативные выпады в адрес российской делегации делались». Пегов о конгрессе Международной федерации бобслея
24 сентября 2023, 19:25
Чемпионат мира по санному спорту 2027 года пройдет в Инсбруке
18 июня 2023, 10:45
Никита Трегубов пропустит летние сборы из-за последствий менингоэнцефалита
22 мая 2023, 19:50
Российский бобслеист Владимир Зайцев умер из-за лейкоза
5 мая 2023, 20:27
Сергей Чудинов: «Сборная России по санному спорту полностью оснащена санями и комбинезонами российского производства»
20 февраля 2023, 17:12
Павличенко приступил к тренировкам в составе сборной России на сборе в Сочи. В сентябре он получил тяжелую травму ноги
13 января 2023, 05:19
Никита Трегубов: «Дукурс в спорте больше 20 лет – у нас в сборной есть ребята, которые только родились, когда он уже выступал на Олимпийских играх»
12 августа 2022, 18:19
Рекомендуем