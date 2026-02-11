Иванова о 13-месте Олесик: «Для первых Олимпийских игр Дарья выступила очень хорошо»

Иванова о 13-месте Олесик: для первой Олимпиады Дарья выступила очень хорошо.

Бронзовый призер Олимпиады-2022 в санном спорте Татьяна Иванова оценила 13-е место Дарьи Олесик на Играх-2026 в Италии.

«Для Даши это была первая Олимпиада , что очень волнительно. И когда меня спрашивали перед стартом, чего ждать от наших спортсменов-дебютантов, то я сказала, что попадание в топ-15 будет хорошим результатом.

Все должны понимать, что отстранение от международных стартов длиной почти в четыре года, конечно, не могло не отразиться на наших саночниках. После решения о допуске в середине этого сезона у нас возникало немало проблем, когда нас пускали не на все этапы Кубка мира.

Поэтому для первых Олимпийских игр Дарья Олесик выступила очень хорошо, если мы вспомним тот тяжелый путь, который проделали наши спортсмены.

Да, я знаю, что Даша ехала на моих олимпийских санях. Они были сделаны под меня, и я не исключаю, что Дарье было достаточно сложно перестроиться и привыкнуть к новым саням», – сказала Иванова.