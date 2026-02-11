Саночница Олесик о 13-м месте на Олимпиаде: «Считаю результат достойным для дебюта на Играх. Я сделала огромный шаг вперед»

Саночница Олесик: считаю достойным свой результат на Олимпиаде.

Российская саночница Дарья Олесик положительно оценила свое выступление на Олимпиаде-2026, где она заняла 13-е место.

Победу одержала Юлия Таубиц из Германии.

«У меня отличное настроение, выдохнула, что все закончилось для меня, чувствую себя прекрасно. Я очень довольна своим результатом и считаю его достойным для дебюта на Олимпийских играх. Я сделала огромный шаг вперед, когда оказалась в этой атмосфере», – сказала спортсменка.

«Да, у меня был 13-й номер, я заняла 13-е место. Но никаких суеверий и предубеждений у меня с этим числом нет, я рассчитывала только на себя и свою стабильную езду.

Я планировала проехать в свою силу, как могу. Конечно, если бы у меня было столько же тренировочных спусков, как у моих соперниц, то мы бы лучше изучили трассу, и результат мог быть другим.

Что мне сказал тренер после окончания соревнований? Александр Иванович Васин рад за меня, что я не дрогнула и стабильно проехала все четыре заезда», – добавила Олесик.

«Я каталась на санях Татьяны Ивановой (двукратного призера Олимпийских игр) и в начале сезона. Но когда мы начали выезжать на международные старты, то я выступала только на них. Мы с тренерами пришли к выводу, что эти сани будут для меня оптимальными», – приводит слова спортсменки ТАСС.