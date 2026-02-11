2

Саночница Олесик о 13-м месте на Олимпиаде: «Считаю результат достойным для дебюта на Играх. Я сделала огромный шаг вперед»

Саночница Олесик: считаю достойным свой результат на Олимпиаде.

Российская саночница Дарья Олесик положительно оценила свое выступление на Олимпиаде-2026, где она заняла 13-е место. 

Победу одержала Юлия Таубиц из Германии.

«У меня отличное настроение, выдохнула, что все закончилось для меня, чувствую себя прекрасно. Я очень довольна своим результатом и считаю его достойным для дебюта на Олимпийских играх. Я сделала огромный шаг вперед, когда оказалась в этой атмосфере», – сказала спортсменка. 

«Да, у меня был 13-й номер, я заняла 13-е место. Но никаких суеверий и предубеждений у меня с этим числом нет, я рассчитывала только на себя и свою стабильную езду.

Я планировала проехать в свою силу, как могу. Конечно, если бы у меня было столько же тренировочных спусков, как у моих соперниц, то мы бы лучше изучили трассу, и результат мог быть другим.

Что мне сказал тренер после окончания соревнований? Александр Иванович Васин рад за меня, что я не дрогнула и стабильно проехала все четыре заезда», – добавила Олесик.

«Я каталась на санях Татьяны Ивановой (двукратного призера Олимпийских игр) и в начале сезона. Но когда мы начали выезжать на международные старты, то я выступала только на них. Мы с тренерами пришли к выводу, что эти сани будут для меня оптимальными», – приводит слова спортсменки ТАСС.

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: ТАСС
logoОлимпиада-2026
logoДарья Олесик
logoсборная России жен (сани)
Санный спорт
ТАСС
Александр Васин
logoТатьяна Иванова
2 комментария
По дате
Лучшие
Актуальные
Поздравляем с дебютом! Пусть у Даши все получится в дальнейшем!!!
Бобслей/сани/скелетон в Telegram
Рекомендуем
Главные новости
⚡ Олимпиада-2026. Скелетон. Уэстон победил, Юнг – 2-й, Гротер – 3-й
вчера, 21:11
Олимпиада-2026. Скелетон (жен). Флок, Крехер, Пфайфер, Найзе, Стокер выступят в третьем и четвертом заездах
вчера, 19:15
Саночники Олесик и Репилов вернулись в Москву после Олимпиады
вчера, 17:29
CAS отклонил апелляцию украинского скелетониста Гераскевича на отстранение от Олимпиады-2026
вчера, 16:59
Ковентри о ситуации с украинским скелетонистом Гераскевичем: «Уважаю такую позицию, но правил это не меняет»
вчера, 11:33
⚡ Олимпиада-2026. Сани. Сборная Германии победила в эстафете, Австрия – 2-я, Италия – 3-я
12 февраля, 18:31
Зеленский об Олимпиаде: «Именно российские спортсмены заслуживают дисквалификации»
12 февраля, 15:09
Украинскому скелетонисту Гераскевичу вернули аккредитацию на Олимпиаду, но он не сможет выступить на соревнованиях
12 февраля, 12:12
МОК об отстранении Гераскевича: «В мире 130 конфликтов. Если каждый будет выражать скорбь, то это будут уже не соревнования, а хаос»
12 февраля, 10:48
Тренер сборной России по скелетону: «Гераскевич активно боролся против допуска россиян на международные старты. Теперь он сам лишился Олимпиады»
12 февраля, 10:10
Ко всем новостям
Последние новости
Светлана Журова: «Допускаю, что следующим видом спорта, в котором Россия вернется на международную арену, может быть бобслей или хоккей. В остальных видах ситуация пока подвешенная»
11 января 2025, 19:38
Ушел из жизни серебряный призер Игр-1984 по санному спорту Евгений Белоусов
12 декабря 2023, 14:08
Okko покажет Кубок мира и ЧМ по бобслею и скелетону. Сервис купил права на трансляцию трех сезонов
16 ноября 2023, 11:42
«В целом атмосфера была спокойной, хотя негативные выпады в адрес российской делегации делались». Пегов о конгрессе Международной федерации бобслея
24 сентября 2023, 19:25
Чемпионат мира по санному спорту 2027 года пройдет в Инсбруке
18 июня 2023, 10:45
Никита Трегубов пропустит летние сборы из-за последствий менингоэнцефалита
22 мая 2023, 19:50
Российский бобслеист Владимир Зайцев умер из-за лейкоза
5 мая 2023, 20:27
Сергей Чудинов: «Сборная России по санному спорту полностью оснащена санями и комбинезонами российского производства»
20 февраля 2023, 17:12
Павличенко приступил к тренировкам в составе сборной России на сборе в Сочи. В сентябре он получил тяжелую травму ноги
13 января 2023, 05:19
Никита Трегубов: «Дукурс в спорте больше 20 лет – у нас в сборной есть ребята, которые только родились, когда он уже выступал на Олимпийских играх»
12 августа 2022, 18:19
Рекомендуем