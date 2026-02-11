12

⚡ Олимпиада-2026. Сани. Ридер и Кайнцвальднер победили в двойках, Штой и Киндль – 2-е, Вендль и Арльт – 3-и

Итальянцы Ридер и Кайнцвальднер победили в санях-двойках на Олимпиаде-2026.

Итальянские саночники Эмануэль Ридер и Симон Кайнцвальднер завоевали золото в двойках на Олимпиаде-2026 в Италии.

Олимпийские игры-2026

Милан и Кортина-д’Ампеццо, Италия

Санный спорт

Мужчины

Двойки

1. Эмануэль Ридер – Симон Кайнцвальднер (Италия) – 1.45,086

2. Томас Штой – Вольфганг Киндль (Австрия) – 0,068

3. Тобиас Вендль – Тобиас Арльт (Германия) – 0,090

4. Тони Эггерт – Флориан Мюллер (Германия) – 0,183

5. Мартиньш Ботс – Робертс Плуме (Латвия) – 0,198

6. Маркус Мюллер – Энсел Хаугшаа (США) – 0,207

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Спортс’’
Как же американцы внизу завалили секунд за 5 весь турнир
Ответ tw1st37
Как же американцы внизу завалили секунд за 5 весь турнир
трасса всё таки снизу пилотная очень, её прям до бугорка знать надо
в бобслее весело будет )
Ответ Simon Petrikov
трасса всё таки снизу пилотная очень, её прям до бугорка знать надо в бобслее весело будет )
Ну вот итальянцы как будто засчет этого и выиграли, что австрийцы им внизу проиграли, что американцы вообще не справились
По факту, это немецкий подиум, но здорово, что флаг в итоге хозяев.
ох как американцы ошиблись
Профукали молодые пиндосы своё счастье. 😬 Немцам перепала бронза.
Ответ Cube Litening C:68X
Профукали молодые пиндосы своё счастье. 😬 Немцам перепала бронза.
шестикратным бронза перепала?
Ответ Simon Petrikov
шестикратным бронза перепала?
Баварцам этим, Тобиасам.
