⚡ Олимпиада-2026. Сани. Ридер и Кайнцвальднер победили в двойках, Штой и Киндль – 2-е, Вендль и Арльт – 3-и

Итальянцы Ридер и Кайнцвальднер победили в санях-двойках на Олимпиаде-2026.

Итальянские саночники Эмануэль Ридер и Симон Кайнцвальднер завоевали золото в двойках на Олимпиаде-2026 в Италии. Олимпийские игры-2026 Милан и Кортина-д’Ампеццо, Италия Санный спорт Мужчины Двойки 1. Эмануэль Ридер – Симон Кайнцвальднер (Италия) – 1.45,086 2. Томас Штой – Вольфганг Киндль (Австрия) – 0,068 3. Тобиас Вендль – Тобиас Арльт (Германия) – 0,090 4. Тони Эггерт – Флориан Мюллер (Германия) – 0,183 5. Мартиньш Ботс – Робертс Плуме (Латвия) – 0,198 6. Маркус Мюллер – Энсел Хаугшаа (США) – 0,207