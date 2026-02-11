⚡ Олимпиада-2026. Сани. Ридер и Кайнцвальднер победили в двойках, Штой и Киндль – 2-е, Вендль и Арльт – 3-и
Итальянцы Ридер и Кайнцвальднер победили в санях-двойках на Олимпиаде-2026.
Итальянские саночники Эмануэль Ридер и Симон Кайнцвальднер завоевали золото в двойках на Олимпиаде-2026 в Италии.
Олимпийские игры-2026
Милан и Кортина-д’Ампеццо, Италия
Санный спорт
Мужчины
Двойки
1. Эмануэль Ридер – Симон Кайнцвальднер (Италия) – 1.45,086
2. Томас Штой – Вольфганг Киндль (Австрия) – 0,068
3. Тобиас Вендль – Тобиас Арльт (Германия) – 0,090
4. Тони Эггерт – Флориан Мюллер (Германия) – 0,183
5. Мартиньш Ботс – Робертс Плуме (Латвия) – 0,198
6. Маркус Мюллер – Энсел Хаугшаа (США) – 0,207
Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Спортс’’
