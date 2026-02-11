Олимпиада-2026. Сани. Феттер и Оберхофер победили в двойках, Айтбергер и Мачина – 2-е, Эгле и Кипп – 3-и

Итальянки Феттер и Оберхофер победили в санях-двойках на Олимпиаде-2026.

Итальянские саночницы Андреа Феттер и Марион Оберхофер одержали победу в двойках на Олимпиаде-2026 в Италии. Олимпийские игры-2026 Милан и Кортина-д’Ампеццо, Италия Санный спорт Женщины Двойки 1. Андреа Феттер – Марион Оберхофер (Италия) – 1.46,284 2. Даяна Айтбергер – Магдалена Мачина (Германия) – 0,120 3. Селина Эгле – Лара Михаэла Кипп (Австрия) – 0,259 4. Марта Робезнице – Кития Богданова (Латвия) – 0,512 5. Шевонн Форган – София Киркби (США) – 1,281