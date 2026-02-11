10

Олимпиада-2026. Сани. Феттер и Оберхофер победили в двойках, Айтбергер и Мачина – 2-е, Эгле и Кипп – 3-и

Итальянки Феттер и Оберхофер победили в санях-двойках на Олимпиаде-2026.

Итальянские саночницы Андреа Феттер и Марион Оберхофер одержали победу в двойках на Олимпиаде-2026 в Италии.

Олимпийские игры-2026

Милан и Кортина-д’Ампеццо, Италия

Санный спорт

Женщины

Двойки

1. Андреа Феттер – Марион Оберхофер (Италия) – 1.46,284

2. Даяна Айтбергер – Магдалена Мачина (Германия) – 0,120

3. Селина Эгле – Лара Михаэла Кипп (Австрия) – 0,259

4. Марта Робезнице – Кития Богданова (Латвия) – 0,512

5. Шевонн Форган – София Киркби (США) – 1,281

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Спортс’’
Санный спорт
результаты
Магдалена Мачина
10 комментариев
Зачем сделали от каждой страны всего по 1 команде - непонятно. Искусственно ограничили конкуренцию. В горнолыжной комбинации сильные страны по 3-4 команды выставляли.
Ответ Насонов Дмитрий
Зачем сделали от каждой страны всего по 1 команде - непонятно. Искусственно ограничили конкуренцию. В горнолыжной комбинации сильные страны по 3-4 команды выставляли.
Новый и не очень популярный вид с невысокой конкуренцией, если все медали возьмут немцы тем более никто смотреть не будет. Сравнивать с горнолыжным спортом, наверное самым коммерчески успешным зимним видом где вращаются миллионы не стоит)
Ответ Зепп Пионтек
Новый и не очень популярный вид с невысокой конкуренцией, если все медали возьмут немцы тем более никто смотреть не будет. Сравнивать с горнолыжным спортом, наверное самым коммерчески успешным зимним видом где вращаются миллионы не стоит)
Так в итоге один фиг медали взяли все те же самые страны - Италия, Германия и Австрия.
Зюдтирольцы победили..😯
Ответ Cube Litening C:68X
Зюдтирольцы победили..😯
Фольксдойчи деклассированы
Ответ Booligan
Фольксдойчи деклассированы
так зюдтирольцы - это и есть фольксдойче
