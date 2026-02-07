Гарт о допуске саночников-юниоров: «Ведем переговоры с FIL по этому поводу. Надеемся, что вопрос решится в ближайшее время»

Гарт о допуске саночников-юниоров: ведем переговоры по этому вопросу.

Президент Федерации санного спорта России (ФССР) Наталия Гарт заявила, что вопрос допуска российских саночников к юниорским соревнованиям обсуждается с международной федерацией.

В декабре 2025 года исполком Международного олимпийского комитета (МОК) рекомендовал федерациям допускать российских и белорусских спортсменов к юниорским турнирам с флагом и гимном.

«Федерация санного спорта России ведет переговоры с FIL по этому вопросу, неоднократно направлялись письма с просьбой рассмотреть рекомендации Международного олимпийского комитета (МОК) и дать комментарии.

В ответных письмах FIL сообщила о необходимости переговоров с МОК и с другими олимпийскими зимними спортивными федерациями. В конце января Международная федерация санного спорта добавила, что переговоры до сих пор не завершены из-за подготовки к Олимпийским играм, решение по допуску российских юниоров пока не принято.

Надеемся, что наши западные коллеги все же продолжат следовать рекомендациям МОК , и вопрос решится в ближайшее время», – отметила Гарт.