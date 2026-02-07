2

Наталия Гарт: «В сложившихся условиях мы рады, что хотя бы двум молодым саночникам удалось отобраться на Олимпиаду»

Глава Федерации санного спорта России Наталия Гарт рассказала о трудностях с получением нейтрального статуса для российских спортсменов. 

На Олимпиаду-2026 сумели квалифицироваться двое россиян – Роман Репилов и Дарья Олесик. 

«В сложившихся условиях мы рады, что хотя бы двум молодым спортсменам удалось отобраться на ОИ. Для атлетов крайне важно вернуться на международный уровень. Изначально к соревнованиям в нейтральном статусе были допущены 14 человек вместе с тренерами, из них 6 спортсменов. Всем представителям AIN в сжатые сроки удалось оформить итальянские визы и принять участие в квалификационных заездах в Италии на олимпийской трассе. Затем началась работа над получением американских виз для участия в этапе Кубка мира в США — и их буквально чудом удалось получить.

Однако уже в Лейк-Плэсиде, непосредственно перед стартом, спортсменам сообщили, что FIL пересмотрела свое решение: из шести участников к заездам допустили лишь троих. Это стало особенно жестким ударом, учитывая, каких усилий стоило попасть на американский этап. Далее последовало заявление МИДа Латвии о том, что вся команда саночников, выступающая в нейтральном статусе, объявлена персонами нон грата. В результате этап Кубка мира на латвийской трассе оказался для них недоступен.

Чтобы попасть на этапы Кубка мира в Германии, нейтральная команда получила немецкие визы буквально перед Новым годом. Однако в первых числах января визы всем участникам были аннулированы из-за досадного недоразумения. Честно говоря, я думала, что сойду с ума. Тем не менее за несколько дней визы удалось оформить повторно, и 5 января команда вылетела в Германию на квалификационные старты — за что отдельное спасибо Немецкому посольству.

Не знаю, как там на американских горках, но русские горки — с очень крутыми виражами. Слава Богу саночники умеют эти виражи проходить. Была проделана действительно большая работа, чтобы нейтральные спортсмены смогли получить приглашения на Игры в Италии. Все сотрудники Федерации — большие молодцы. Отдельно хочу отметить работу генерального секретаря ФССР Анны Савки и капитана сборной Артема Петракова. Подготовка и настрой спортсменов показали, что они умеют справляться со сложностями, собираться и бороться. Ребята сумели заработать квоты на участие в Олимпийских играх и получили приглашения от МОК, за что Международному олимпийскому комитету — большая благодарность.

Спортсмены, которых лишили нейтрального статуса, также справились с эмоциями и, вернувшись домой, быстро включились в тренировочный процесс. На всероссийских соревнованиях в конце января они показали отличную форму — речь идет о золотых наградах Ксении Шамовой и Александра Горбацевича», — сказала Гарт. 

Опубликовала: Мария Величко
Источник: Спорт-Экспресс
logoсборная России (сани)
ФССР (Федерация санного спорта России)
Санный спорт
Наталия Гарт
logoсборная России жен (сани)
logoСпорт-Экспресс
2 комментария
Да зря напрягались по мне. Ради 17 го места не стоило нервы тратить.
Ещё бы объяснила, почему у Репилова сани топором сделанные. Обидно за парня. Посмотрим, что у Олесик, наверняка такие же.
