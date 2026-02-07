Гарт: у меня нет завышенных ожиданий от выступления саночников на Олимпиаде.

Глава Федерации санного спорта России Наталия Гарт заявила, что у нее нет завышенных ожиданий от выступления Романа Репилова и Дарьи Олесик на Олимпиаде в Милане.

— На прошедших этапах Дарья и Павел не были близки к пьедесталу. Есть ли медальные ожиданиях от них на Олимпиаде?

— Олимпиада — сложный старт даже для лидеров. Дарья Олесик и Павел Репилов — это молодые спортсмены. У них нет достаточного опыта международных соревнований, нет наката на разных трассах мира, учитывая изоляцию саночников последние 4 года. Поэтому я понимаю, что им будет тяжело бороться с опытнейшими атлетами мира и не жду медальных результатов. Повторюсь, для нас эта Олимпиада важна возвращением саночников к международным стартам. И все же я верю в молодых спортсменов, верю, что они смогут собраться и показать максимальный для себя результат. Желаю им сил и стабильных заездов.

— Не просели ли мы технически за четыре года? Насколько конкурентоспособны наши сани в сравнении с иностранными?

— Наши технологии не стоят на месте. Совместная работа с научными группами Ростеха, петербургского Политеха позволили российскому производителю саней улучшить технические характеристики инвентаря, есть ряд собственных разработок в рамках импортозамещения. Но полноценно сравнить наши сани с зарубежными пока не удалось в связи с недопуском к международным стартам лидеров сборной.

— Какой результат на Олимпиаде можно будет считать хорошим?

— У меня нет завышенных ожиданий от выступления спортсменов в статусе AIN. В санном спорте очень важен соревновательный опыт, вариативность. Последние 4 года спортсмены оттачивали мастерство только на одной трассе в Сочи. Я считаю, что главное для них сейчас — возвращение на международную арену и получение соревновательного опыта. Все их победы — впереди! Хочу, чтобы Олимпийские игры прошли в целом гладко для всех участников. Чтобы они стали праздником спорта, дружбы и мира, — сказала Гарт.