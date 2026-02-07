0

Наталия Гарт: «У меня нет завышенных ожиданий от выступления спортсменов на Олимпиаде в статусе AIN. Главное для них сейчас — возвращение»

Гарт: у меня нет завышенных ожиданий от выступления саночников на Олимпиаде.

Глава Федерации санного спорта России Наталия Гарт заявила, что у нее нет завышенных ожиданий от выступления Романа Репилова и Дарьи Олесик на Олимпиаде в Милане. 

— На прошедших этапах Дарья и Павел не были близки к пьедесталу. Есть ли медальные ожиданиях от них на Олимпиаде?

— Олимпиада — сложный старт даже для лидеров. Дарья Олесик и Павел Репилов — это молодые спортсмены. У них нет достаточного опыта международных соревнований, нет наката на разных трассах мира, учитывая изоляцию саночников последние 4 года. Поэтому я понимаю, что им будет тяжело бороться с опытнейшими атлетами мира и не жду медальных результатов. Повторюсь, для нас эта Олимпиада важна возвращением саночников к международным стартам. И все же я верю в молодых спортсменов, верю, что они смогут собраться и показать максимальный для себя результат. Желаю им сил и стабильных заездов.

— Не просели ли мы технически за четыре года? Насколько конкурентоспособны наши сани в сравнении с иностранными?

— Наши технологии не стоят на месте. Совместная работа с научными группами Ростеха, петербургского Политеха позволили российскому производителю саней улучшить технические характеристики инвентаря, есть ряд собственных разработок в рамках импортозамещения. Но полноценно сравнить наши сани с зарубежными пока не удалось в связи с недопуском к международным стартам лидеров сборной.

— Какой результат на Олимпиаде можно будет считать хорошим?

— У меня нет завышенных ожиданий от выступления спортсменов в статусе AIN. В санном спорте очень важен соревновательный опыт, вариативность. Последние 4 года спортсмены оттачивали мастерство только на одной трассе в Сочи. Я считаю, что главное для них сейчас — возвращение на международную арену и получение соревновательного опыта. Все их победы — впереди! Хочу, чтобы Олимпийские игры прошли в целом гладко для всех участников. Чтобы они стали праздником спорта, дружбы и мира, — сказала Гарт.

Опубликовала: Мария Величко
Источник: Спорт-Экспресс
logoДарья Олесик
Наталия Гарт
logoсборная России жен (сани)
Санный спорт
logoсборная России (сани)
logoРоман Репилов
logoСпорт-Экспресс
logoОлимпиада-2026
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Бобслей/сани/скелетон в Telegram
Материалы по теме
Павел Репилов – наш на Олимпиаде сегодня: его мотивировал брат-чемпион, который сейчас в СИЗО
7 февраля, 09:00
Глава Федерации санного спорта России Гарт не поедет на Олимпиаду
5 февраля, 14:41
Наталия Гарт: «В этот раз саночники едут на Олимпийские игры не за медалями»
4 февраля, 10:58
Рекомендуем
Главные новости
Олимпиада-2026. Сани. Ридер и Кайнцвальднер победили в двойках, Штой и Киндль – 2-е, Вендль и Арльт – 3-и
9 минут назад
Олимпиада-2026. Сани. Феттер и Оберхофер победили в двойках, Айтбергер и Мачина – 2-е, Эгле и Кипп – 3-и
сегодня, 18:22
Дарья Олесик: «В Олимпийской деревне отличная атмосфера, много спортсменов из разных видов спорта. Еда в столовой вкусная»
сегодня, 15:52
Гарт о 13-м месте Олесик: «Считаю результат достойным. Собралась, выполнила заезды чисто, стабильно»
сегодня, 15:43
Иванова о 13-месте Олесик: «Для первых Олимпийских игр Дарья выступила очень хорошо»
сегодня, 15:35
Саночница Олесик о 13-м месте на Олимпиаде: «Считаю результат достойным для дебюта на Играх. Я сделала огромный шаг вперед»
сегодня, 12:15
Олимпиада-2026. Сани. Россиянка Олесик заняла 13-е место, немка Таубиц взяла золото
вчера, 18:23
МОК запретил украинскому скелетонисту выступать в шлеме с фото погибших атлетов
вчера, 17:55
Павел Репилов: «В Олимпийской деревне очень приятно. Тут уединенные домики, в которых живут по четыре человека»
9 февраля, 12:41
Павел Репилов о 14-м месте на Олимпиаде: «Считаю, что проехал достойно. Основной задачей было получить удовольствие и доставить его болельщикам»
9 февраля, 09:57
Ко всем новостям
Последние новости
Светлана Журова: «Допускаю, что следующим видом спорта, в котором Россия вернется на международную арену, может быть бобслей или хоккей. В остальных видах ситуация пока подвешенная»
11 января 2025, 19:38
Ушел из жизни серебряный призер Игр-1984 по санному спорту Евгений Белоусов
12 декабря 2023, 14:08
Okko покажет Кубок мира и ЧМ по бобслею и скелетону. Сервис купил права на трансляцию трех сезонов
16 ноября 2023, 11:42
«В целом атмосфера была спокойной, хотя негативные выпады в адрес российской делегации делались». Пегов о конгрессе Международной федерации бобслея
24 сентября 2023, 19:25
Чемпионат мира по санному спорту 2027 года пройдет в Инсбруке
18 июня 2023, 10:45
Никита Трегубов пропустит летние сборы из-за последствий менингоэнцефалита
22 мая 2023, 19:50
Российский бобслеист Владимир Зайцев умер из-за лейкоза
5 мая 2023, 20:27
Сергей Чудинов: «Сборная России по санному спорту полностью оснащена санями и комбинезонами российского производства»
20 февраля 2023, 17:12
Павличенко приступил к тренировкам в составе сборной России на сборе в Сочи. В сентябре он получил тяжелую травму ноги
13 января 2023, 05:19
Никита Трегубов: «Дукурс в спорте больше 20 лет – у нас в сборной есть ребята, которые только родились, когда он уже выступал на Олимпийских играх»
12 августа 2022, 18:19
Рекомендуем