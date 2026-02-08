⚡ Олимпиада-2026. Сани. Репилов занял 14-е место, победил Лангенхан, Мюллер – 2-й, Фишналлер – 3-й
Саночник Павел Репилов занял 14-е место на Олимпиаде-2026 в Милане.
8 февраля на Олимпиаде-2026 в Милане саночники выступили в третьей и четвертой попытках. Победил немец Лангенхан, россиянин Павел Репилов занял 14-е место.
Олимпийские игры-2026
Милан и Кортина-д’Ампеццо, Италия
Санный спорт
Мужчины
1. Макс Лангенхан (Германия) – 3.31,191
2. Йонас Мюллер (Австрия) – 0,596
3. Доминик Фишналлер (Италия) – 0,934
4. Кристерс Апарйодс (Латвия) – 1,421
5. Нико Гляйшер (Австрия) – 1,782
6. Феликс Лох (Германия) – 1,860
7. Леон Фельдерер (Италия) – 1,926
8. Вольфганг Киндл (Австрия) – 2,074...
14. Павел Репилов (Россия) – 3,772
Опубликовал: Антон Пилясов
Источник: Спортс’’
Run Start Finish Rank Time Behind Top Speed (km/h)
1 3.527 TR, Track Record 52.924 1 0.000 129.8
2 3.532 TR, Track Record 52.902 1 0.000 129.3
3 3.514 TR, Track Record 52.705 1 0.000 130.6
4 3.522 TR, Track Record 52.660 1 0.000 131.1
