⚡ Олимпиада-2026. Сани. Репилов занял 14-е место, победил Лангенхан, Мюллер – 2-й, Фишналлер – 3-й

Саночник Павел Репилов занял 14-е место на Олимпиаде-2026 в Милане.

8 февраля на Олимпиаде-2026 в Милане саночники выступили в третьей и четвертой попытках. Победил немец Лангенхан, россиянин Павел Репилов занял 14-е место.

Олимпийские игры-2026

Милан и Кортина-д’Ампеццо, Италия

Санный спорт

Мужчины

1. Макс Лангенхан (Германия) – 3.31,191

2. Йонас Мюллер (Австрия) – 0,596

3. Доминик Фишналлер (Италия) – 0,934

4. Кристерс Апарйодс (Латвия) – 1,421

5. Нико Гляйшер (Австрия) – 1,782

6. Феликс Лох (Германия) – 1,860

7. Леон Фельдерер (Италия) – 1,926

8. Вольфганг Киндл (Австрия) – 2,074...

14. Павел Репилов (Россия) – 3,772