35

⚡ Олимпиада-2026. Сани. Репилов занял 14-е место, победил Лангенхан, Мюллер – 2-й, Фишналлер – 3-й

Саночник Павел Репилов занял 14-е место на Олимпиаде-2026 в Милане.

8 февраля на Олимпиаде-2026 в Милане саночники выступили в третьей и четвертой попытках. Победил немец Лангенхан, россиянин Павел Репилов занял 14-е место.

Олимпийские игры-2026

Милан и Кортина-д’Ампеццо, Италия

Санный спорт

Мужчины

1. Макс Лангенхан (Германия) – 3.31,191

2. Йонас Мюллер (Австрия) – 0,596

3. Доминик Фишналлер (Италия) – 0,934

4. Кристерс Апарйодс (Латвия) – 1,421

5. Нико Гляйшер (Австрия) – 1,782

6. Феликс Лох (Германия) – 1,860

7. Леон Фельдерер (Италия) – 1,926

8. Вольфганг Киндл (Австрия) – 2,074...

14. Павел Репилов (Россия) – 3,772

Опубликовал: Антон Пилясов
Источник: Спортс’’
Санный спорт
logoФеликс Лох
logoВольфганг Киндл
Кристерс Апарйодс
Гинтс Берзиньш
logoсборная Австрии
результаты
logoОлимпиада-2026
logoсборная России (сани)
logoсборная Германии
logoДоминик Фишналлер
logoсборная США
logoсборная Латвии
Джонатан Густафсон
logoМакс Лангенхан
logoсборная Италии по бобслею
logoЙонас Мюллер
logoПавел Репилов
Нико Гляйшер
Тимон Гранканьоло
34 комментария
По дате
Лучшие
Актуальные
так приятно Голованова слышать, ностальжи
Ответ pele_kan
так приятно Голованова слышать, ностальжи
Да, приятная неожиданность, и вообще хороший тандем ведёт соревнования
Очень скучно,пока самый блеклый вид на ОИ. Трасса простая, многое решает техника (сани) как в Ф-1. Репилову тяжко на Минарди против Феррари и Макларенов ))
Ответ HCBV
Очень скучно,пока самый блеклый вид на ОИ. Трасса простая, многое решает техника (сани) как в Ф-1. Репилову тяжко на Минарди против Феррари и Макларенов ))
Да, все так, едут по траектории плюс-минус одинаково, а на финише бац - и 3 секунды
Ответ HCBV
Очень скучно,пока самый блеклый вид на ОИ. Трасса простая, многое решает техника (сани) как в Ф-1. Репилову тяжко на Минарди против Феррари и Макларенов ))
FES делает сани, бобы, велосипеды для трека немцам.. Ещё из ГДР эта организация осталась.. Очень дорого всё стоит. 😯
красава, Макс! Сегодня у Германии полный комплект медалей.
Думал шутки про Лоха закончились ещё в начале 2010-х :)))
Ответ Dahli
Думал шутки про Лоха закончились ещё в начале 2010-х :)))
Выросло поколение, которое еще не насмеялось над этой фамилией
Ответ Dahli
Думал шутки про Лоха закончились ещё в начале 2010-х :)))
это вечное
Ответ Евгений Кислицын
ЛОХ пока неплох
Это репчик
Здесь даже на десятку сложно рассчитывать, не говоря уже о призах.
Ответ Melnikov1968
Здесь даже на десятку сложно рассчитывать, не говоря уже о призах.
О какой десятке речь? Там за 15 место в лучшем случае борьба
Deutsche Qualität.. 👌😁 Четыре заезда, четыре TR..
Лангенхан напомнил мне ни кого-нибудь, а самого Шумахера в лучшие годы ))
Против такого дяди сложно что-либо сделать. В каждой попытке ставил рекорд трассы.

Run Start Finish Rank Time Behind Top Speed (km/h)
1 3.527 TR, Track Record 52.924 1 0.000 129.8
2 3.532 TR, Track Record 52.902 1 0.000 129.3
3 3.514 TR, Track Record 52.705 1 0.000 130.6
4 3.522 TR, Track Record 52.660 1 0.000 131.1

https://i.imgur.com/oMfgQot.png
вот так судьба у человека
Бобслей/сани/скелетон в Telegram
Материалы по теме
Шансы россиян на Олимпиаде-2026: награды только у фигуристов, лыжники – максимум в десятке
6 февраля, 10:55
Глава Федерации санного спорта России Гарт не поедет на Олимпиаду
5 февраля, 14:41
Мусаев о судьях в РПЛ: «Арбитры бывают слишком строги, пытаясь показать свою значимость. Уважаю тех, кто выстраивает диалог – даже если он скажет: «Олегович, мы ошиблись, давайте поспокойнее»
5 февраля, 14:23
Рекомендуем
Главные новости
Олимпиада-2026. Сани. Ридер и Кайнцвальднер победили в двойках, Штой и Киндль – 2-е, Вендль и Арльт – 3-и
9 минут назад
Олимпиада-2026. Сани. Феттер и Оберхофер победили в двойках, Айтбергер и Мачина – 2-е, Эгле и Кипп – 3-и
сегодня, 18:22
Дарья Олесик: «В Олимпийской деревне отличная атмосфера, много спортсменов из разных видов спорта. Еда в столовой вкусная»
сегодня, 15:52
Гарт о 13-м месте Олесик: «Считаю результат достойным. Собралась, выполнила заезды чисто, стабильно»
сегодня, 15:43
Иванова о 13-месте Олесик: «Для первых Олимпийских игр Дарья выступила очень хорошо»
сегодня, 15:35
Саночница Олесик о 13-м месте на Олимпиаде: «Считаю результат достойным для дебюта на Играх. Я сделала огромный шаг вперед»
сегодня, 12:15
Олимпиада-2026. Сани. Россиянка Олесик заняла 13-е место, немка Таубиц взяла золото
вчера, 18:23
МОК запретил украинскому скелетонисту выступать в шлеме с фото погибших атлетов
вчера, 17:55
Павел Репилов: «В Олимпийской деревне очень приятно. Тут уединенные домики, в которых живут по четыре человека»
9 февраля, 12:41
Павел Репилов о 14-м месте на Олимпиаде: «Считаю, что проехал достойно. Основной задачей было получить удовольствие и доставить его болельщикам»
9 февраля, 09:57
Ко всем новостям
Последние новости
Светлана Журова: «Допускаю, что следующим видом спорта, в котором Россия вернется на международную арену, может быть бобслей или хоккей. В остальных видах ситуация пока подвешенная»
11 января 2025, 19:38
Ушел из жизни серебряный призер Игр-1984 по санному спорту Евгений Белоусов
12 декабря 2023, 14:08
Okko покажет Кубок мира и ЧМ по бобслею и скелетону. Сервис купил права на трансляцию трех сезонов
16 ноября 2023, 11:42
«В целом атмосфера была спокойной, хотя негативные выпады в адрес российской делегации делались». Пегов о конгрессе Международной федерации бобслея
24 сентября 2023, 19:25
Чемпионат мира по санному спорту 2027 года пройдет в Инсбруке
18 июня 2023, 10:45
Никита Трегубов пропустит летние сборы из-за последствий менингоэнцефалита
22 мая 2023, 19:50
Российский бобслеист Владимир Зайцев умер из-за лейкоза
5 мая 2023, 20:27
Сергей Чудинов: «Сборная России по санному спорту полностью оснащена санями и комбинезонами российского производства»
20 февраля 2023, 17:12
Павличенко приступил к тренировкам в составе сборной России на сборе в Сочи. В сентябре он получил тяжелую травму ноги
13 января 2023, 05:19
Никита Трегубов: «Дукурс в спорте больше 20 лет – у нас в сборной есть ребята, которые только родились, когда он уже выступал на Олимпийских играх»
12 августа 2022, 18:19
Рекомендуем