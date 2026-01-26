Российская бобслеистка Степушкина стала третьей на юниорском чемпионате мира в Швейцарии

Российская бобслеистка Степушкина стала третьей на юниорском чемпионате мира.

Российская бобслеистка София Степушкина взяла бронзу в монобобе на юниорском чемпионате мира (не старше 23 лет) в швейцарском Санкт-Морице.

Золото выиграла немка Шарлотта Кандрикс (2.24,82). Второй стала швейцарка Селина Ислер (+0,45).

Степушкина отстала от лидера на 0,71 секунды.