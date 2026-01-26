Российская бобслеистка Степушкина выступит на юниорском чемпионате мира в Швейцарии

Российская бобслеистка Степушкина выступит на юниорском ЧМ в Швейцарии.

Российская бобслеистка София Степушкина выступит на юниорском чемпионате мира в Санкт-Морице (Швейцария), который пройдет с 26 по 27 января.

Степушкина будет выступать в дисциплине монобоб.

Россиянка выступила на трех этапах Кубка Европы, наивысший для себя результат (9-е место) она показала 24 января в Санкт-Морице.