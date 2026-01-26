0

Российская бобслеистка Степушкина выступит на юниорском чемпионате мира в Швейцарии

Российская бобслеистка Степушкина выступит на юниорском ЧМ в Швейцарии.

Российская бобслеистка София Степушкина выступит на юниорском чемпионате мира в Санкт-Морице (Швейцария), который пройдет с 26 по 27 января.

Степушкина будет выступать в дисциплине монобоб.

Россиянка выступила на трех этапах Кубка Европы, наивысший для себя результат (9-е место) она показала 24 января в Санкт-Морице.

Опубликовал: Антон Пилясов
Источник: ТАСС
чемпионат мира среди юниоров по бобслею и скелетону
София Степушкина
logoсборная России жен (бобслей)
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Бобслей/сани/скелетон в Telegram
Материалы по теме
Россиянка Черных заняла 6-е место на этапе Кубка Европы по бобслею, Степушкина – 9-я. Победила немка Кандрикс
24 января, 13:16
Кто от России получил нейтральный статус в зимних видах: лыжник Денисов, горнолыжницы Исраилова и Гирина, список обновляется
22 января, 07:30
Российские бобслеисты и скелетонисты лишились возможности отобраться на Олимпиаду, подтвердил Пегов: «Юридически шансы исчерпаны. Надеемся на благоразумие IBSF»
15 января, 17:05
Главные новости
Журова о немецкой бобслеистке на OnlyFans: «У нас такое не принято, таких журналов у нас нет»
вчера, 06:27
Альберт Демченко: «Нельзя говорить, что у наших саночников нет шансов на медали Олимпиады. Надо выходить и бороться до последнего»
29 января, 14:37
Саночники Репилов и Олесик, горнолыжники Ефимов и Плешкова приняли приглашения на Олимпиаду
29 января, 12:42
МОК направил приглашения на Олимпиаду саночникам Репилову и Олесик и горнолыжникам Ефимову и Плешковой
27 января, 19:13
Олимпийская чемпионка по бобслею Буквиц ведет аккаунт на OnlyFans, чтобы оплатить подготовку к Играм-2026
27 января, 09:57
Российская бобслеистка Степушкина стала третьей на юниорском чемпионате мира в Швейцарии
26 января, 11:57
Россиянка Черных заняла 6-е место на этапе Кубка Европы по бобслею, Степушкина – 9-я. Победила немка Кандрикс
24 января, 13:16
Санный спорт. Кубок мира. Лох и Фребель одержали победы, Пересторонин – 12-й, Павел Репилов и Олесик – 19-е
23 января, 15:02
Саночник Пересторонин стал вторым на Кубке наций в Германии, Олесик – 4-я, Репилов – 8-й
22 января, 15:45
Российский скелетонист Семенов одержал четвертую подряд победу на Кубке Европы, Феттель – 4-я в женских соревнованиях
21 января, 12:05
Ко всем новостям
Последние новости
Светлана Журова: «Допускаю, что следующим видом спорта, в котором Россия вернется на международную арену, может быть бобслей или хоккей. В остальных видах ситуация пока подвешенная»
11 января 2025, 19:38
Ушел из жизни серебряный призер Игр-1984 по санному спорту Евгений Белоусов
12 декабря 2023, 14:08
Okko покажет Кубок мира и ЧМ по бобслею и скелетону. Сервис купил права на трансляцию трех сезонов
16 ноября 2023, 11:42
«В целом атмосфера была спокойной, хотя негативные выпады в адрес российской делегации делались». Пегов о конгрессе Международной федерации бобслея
24 сентября 2023, 19:25
Чемпионат мира по санному спорту 2027 года пройдет в Инсбруке
18 июня 2023, 10:45
Никита Трегубов пропустит летние сборы из-за последствий менингоэнцефалита
22 мая 2023, 19:50
Российский бобслеист Владимир Зайцев умер из-за лейкоза
5 мая 2023, 20:27
Сергей Чудинов: «Сборная России по санному спорту полностью оснащена санями и комбинезонами российского производства»
20 февраля 2023, 17:12
Павличенко приступил к тренировкам в составе сборной России на сборе в Сочи. В сентябре он получил тяжелую травму ноги
13 января 2023, 05:19
Никита Трегубов: «Дукурс в спорте больше 20 лет – у нас в сборной есть ребята, которые только родились, когда он уже выступал на Олимпийских играх»
12 августа 2022, 18:19