Российские саночники Олесик, Пересторонин и Репилов в нейтральном статусе выступят на чемпионате Европы в Германии

Российские саночники в нейтральном статусе выступят на чемпионате Европы.

Российские саночники Дарья Олесик, Матвей Пересторонин и Павел Репилов, имеющие нейтральный статус, намерены выступить на чемпионате Европы в Германии.

Об этом сообщила президент Федерации санного спорта России Наталия Гарт. Турнир пройдет 17-18 января.

«Дарья Олесик, Матвей Пересторонин и Павел Репилов в статусе AIN (индивидуальных нейтральных атлетов) планируют принять участие в чемпионате Европы, который пройдет в конце этой недели в рамках этапа Кубка мира в Оберхофе. Эти спортсмены намерены выступить в Оберхофе и на следующем этапе Кубка мира, который пройдет в конце января», – сказала Гарт.

На предыдущем этапе Кубка мира в Винтерберге Олесик заняла 10-е место, Пересторонин и Репилов – 30-е и 17-е соответственно.