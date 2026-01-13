Чемпионка мира Юлендер обвинила Канаду в срыве отборочного турнира в Милан-2026

Чемпионка мира Юлендер обвинила Канаду в срыве отбора в Милан-2026.

Чемпионка мира по скелетону американка Кэти Юлендер обвинила Канаду в срыве отборочных соревнований на Олимпиаду-2026 в Милане.

В выходные в Лейк-Плэсиде проходили этапы Североамериканского Кубка по скелетону – последнего этапа отбора на Игры-2026.

Изначально на турнир были заявлены шесть канадских спортсменок, но прямо перед соревнованиями четыре из них снялись.

Юлендер уверена, что тренер сборной Канады Джо Чеккини сделал это намеренно, чтобы две канадские спортсменки отобрались в Милан.

Перед этапами в Лейк-Плэсиде на Игры по рейтингу Кубка наций проходили две канадки. Чтобы обезопасить эти квоты, Чеккини снял четырех спортсменок с турнира – таким образом общее число участниц стало меньше 21, а по правилам в таком случае квалификационные очки участницам не начисляются.

Чеккини проговорился об этой схеме Юлендер в телефонном разговоре. Сама Юлендер выиграла эти этапы, но не отобралась на Олимпиаду, так как ей не начислили квалификационных очков из-за снятия канадок.

«Я плакала, когда узнала, что он осуществил свой план. Я не знала, что больнее: то, что мой друг, с которым мы дружим 20 лет, просто забил гвоздь в мой гроб, и моя олимпийская мечта рухнула, или то, что мой лучший друг, с которым мы дружим 20 лет, делает что-то настолько ужасное, что причиняет боль стольким людям», – сказала Юлендер.

Международная федерация бобслея и скелетона (IBSF) уже начала расследование после того, как США, Дания, Израиль и Мальта подали протесты.

Юлендер 41 год, она выиграла два золота на чемпионате мира-2012 и с тех пор медалей на крупных турнирах больше не завоевывала. Олимпиада-2026 могла стать для нее шестой в карьере.