Трое американских бобслеистов выпали из боба на этапе Кубка мира в Швейцарии

Американские бобслеисты выпали из боба на этапе Кубка мира в Санкт-Морице.

Трое американских спортсменов выпали из боба на этапе Кубка мира в швейцарском Санкт-Морице.

Американский экипаж в составе Кристофера Хорна, Райана Рейджера, Хантера Пауэлла и Калеба Фернелла не смог вовремя разместиться в бобе после старта. Трое разгоняющих выпали на первом повороте, а Хорн в одиночку продолжал движение к финишу.

Один из спортсменов – Хантер Пауэлл – перелетел через ледяное ограждение и врезался в деревянный забор, но избежал серьезных травм. Оставшиеся двое членов команды скатывались по трассе вниз.

Команда была дисквалифицирована, поскольку по правилам все четыре человека должны пересечь финиш.

Видео момента можно посмотреть на сайте Sportbox.