Фролова стала седьмой на Кубке Европы по скелетону в Австрии, Феттель – восьмая
Скелетонистка Фролова стала 7-й на Кубке Европы в Австрии, Феттель – 8-я.
Российские скелетонистки Алена Фролова и Виктория Феттель вошли в десятку на этапе Кубка Европы в австрийском Инсбруке.
Победу одержала итальянка Валентина Маргальо (1.49,58). Фролова заняла седьмое место, уступив 1,12 секунды, Феттель – восьмое (1,17).
Россиянки Полина Князева (1,47) и Полина Тюрина (1,66) показали 12-й и 16-й результаты соответственно.
Опубликовала: Мария Величко
Источник: Спортс’‘
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости