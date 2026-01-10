Сани. Кубок мира. Мюллер победил в соревнованиях одиночек, Павел Репилов – 17-й

Саночник Репилов стал 17-м в соревнованиях одиночек на Кубке мира в Германии.

Российский саночник Павел Репилов занял 17-е место в соревнованиях одиночек на этапе Кубке мира в Винтерберге. Санный спорт Кубок мира Винтерберг, Германия Мужчины, одиночки 1. Йонас Мюллер (Австрия) – 1.42,899 2. Феликс Лох (Германия) – 0,105 3. Нико Гляйршер (Австрия) – 0,117... 17. Павел Репилов (Россия) – 1,254 Матвей Пересторонин (Россия) стал 30-м в первом заезд (55,347) и не отобрался во вторую попытку.