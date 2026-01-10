1

Сани. Кубок мира. Мюллер победил в соревнованиях одиночек, Павел Репилов – 17-й

Саночник Репилов стал 17-м в соревнованиях одиночек на Кубке мира в Германии.

Российский саночник Павел Репилов занял 17-е место в соревнованиях одиночек на этапе Кубке мира в Винтерберге.

Санный спорт 

Кубок мира

Винтерберг, Германия

Мужчины, одиночки

1. Йонас Мюллер (Австрия) – 1.42,899

2. Феликс Лох (Германия) – 0,105

3. Нико Гляйршер (Австрия) – 0,117...

17. Павел Репилов (Россия) – 1,254

Матвей Пересторонин (Россия) стал 30-м в первом заезд (55,347) и не отобрался во вторую попытку. 

Опубликовала: Мария Величко
Источник: Спортс’‘
Санный спорт
logoФеликс Лох
logoсборная России (сани)
logoсборная Австрии
Нико Гляйшер
результаты
Матвей Пересторонин
Кубок мира по санному спорту
logoсборная Германии
Йонас Мюллер
Павел Репилов
Комментарии
