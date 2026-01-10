Сани. Кубок мира. Мюллер победил в соревнованиях одиночек, Павел Репилов – 17-й
Саночник Репилов стал 17-м в соревнованиях одиночек на Кубке мира в Германии.
Российский саночник Павел Репилов занял 17-е место в соревнованиях одиночек на этапе Кубке мира в Винтерберге.
Санный спорт
Кубок мира
Винтерберг, Германия
Мужчины, одиночки
1. Йонас Мюллер (Австрия) – 1.42,899
2. Феликс Лох (Германия) – 0,105
3. Нико Гляйршер (Австрия) – 0,117...
17. Павел Репилов (Россия) – 1,254
Матвей Пересторонин (Россия) стал 30-м в первом заезд (55,347) и не отобрался во вторую попытку.
Опубликовала: Мария Величко
Источник: Спортс’‘
