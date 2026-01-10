Российский скелетонист Семенов вновь победил на этапе Кубка Европы в Инсбруке, Романов – 3-й

Российский скелетонист Семенов вновь победил на этапе Кубка Европы в Инсбруке.

Российский скелетонист Владислав Семенов вновь победил на этапе Кубка Европы в австрийском Инсбруке.

По итогам двух заездов Семенов показал результат 1 минуту 46,36 секунды. Вторым стал китаец Юй Гуоцин (отставание 0,77 секунды), третьим – еще один россиянин Даниил Романов (+0,86).

Накануне Семенов также одержал победу на этапе в Инсбруке, а Романов был вторым. Они выступают в нейтральном статусе.

Кубок Европы – первый международный старт для российских скелетонистов с февраля 2022 года.